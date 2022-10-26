СМИ: сериал про Лечебницу Аркхэм по комиксам DC обрёл шоураннера

Как пишет Variety, на фоне новостей о назначении Джеймса Ганна творческим руководителем DC Studios (будет отвечать за фильмы, сериалы и анимацию по DC) появились сообщения о том, что планируемый сериал про Лечебницу Аркхэм наконец-то обрёл шоураннера. По данным издания, им стал Антонио Кампос, который известен по драматическому триллеру «Дьявол всегда здесь» и сериалу «Лестница».
Шоу, что логично, позиционируется как спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Кампос, как пишет Variety, станет не только шоураннером, но и возьмёт на себя должности режиссёра и сценариста.
Интересно, что проект про Аркхэм вырос из анонсированного в 2020-м сериала про полицейских Готэма — по крайней мере, так говорил Ривз. Но в ноябре прошлого года из него из-за «творческих разногласий» ушёл сценарист. Пока что у сериала нет официального синопсиса, но ранее Ривз описывал его как «хоррор или фильм про дом с привидениями».
Источник Variety при этом отмечает, что сериал про полицейских по-прежнему в работе. И это два разных проекта.
В этой же Готэм-вселенной разрабатывают сериал про Пингвина с Колином Фарреллом в главной роли.
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