СМИ: Square Enix выпустит Final Fantasy в духе Dark Souls

Бывший редактор Game Informer Имран Хан подтвердил, что в рамках цифровой E3 2021 Square Enix анонсирует новую Final Fantasy с подзаголовком Origin.

Причем за разработку игры отвечает студия Team Ninja, ответственная за серию Nioh и файтинг Dissidia Final Fantasy.

Источники отмечают, что действие Origin развернется во вселенной оригинальной Final Fantasy для NES. Проект будет напоминать Dark Souls и Noh, но с расчетом на более широкую аудиторию.

Также разработчики планируют провести летом 2021 года альфа-тестирование игры, чтобы собрать фидбек от фанатов серии.

Final Fantasy Origin будет временным эксклюзивом PlayStation 5. Позднее игра выйдет на ПК.

Напомним, в прошлом году Square Enix анонсировала Final Fantasy XVI, однако новостей о ней не было давно. Вероятно, ее дату релиза назовут на грядущей E3.