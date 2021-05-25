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    Новости

    СМИ: Square Enix выпустит Final Fantasy в духе Dark Souls

    25 мая 2021
    25.05.2021
    409
    0 минут на чтение
    СМИ: Square Enix выпустит Final Fantasy в духе Dark Souls

    Бывший редактор Game Informer Имран Хан подтвердил, что в рамках цифровой E3 2021 Square Enix анонсирует новую Final Fantasy с подзаголовком Origin.

    Причем за разработку игры отвечает студия Team Ninja, ответственная за серию Nioh и файтинг Dissidia Final Fantasy.

    Источники отмечают, что действие Origin развернется во вселенной оригинальной Final Fantasy для NES. Проект будет напоминать Dark Souls и Noh, но с расчетом на более широкую аудиторию.

    Также разработчики планируют провести летом 2021 года альфа-тестирование игры, чтобы собрать фидбек от фанатов серии.

    Final Fantasy Origin будет временным эксклюзивом PlayStation 5. Позднее игра выйдет на ПК.

    Напомним, в прошлом году Square Enix анонсировала Final Fantasy XVI, однако новостей о ней не было давно. Вероятно, ее дату релиза назовут на грядущей E3.

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