СМИ: Warner Bros. работает над фильмом про Часовщика

По данным издания Deadline, Warner Bros. и DC запустили в производство киноадаптацию серии комиксов «Часовщик».

Сценарий напишут Гэвин Джеймс и Нил Уайденер, которые прежде вместе работали над «Иллюзией обмана 3».

Впервые персонаж появился в 1940 году в комиксах про Старгерл. За прошедшие годы у него было три разных воплощения. Первым Часовщиком стал химик Рекс Тайлер, который синтезировал вещество, наделяющее его сверхсилой и выносливостью, но только на час. После это прозвище взял сын Тайлера по имени Рик.

Какую именно версию супергероя возьмут за основу в грядущем фильме, пока что не уточняется.

В 2013 году телеканал The CW работал над сериалом о Рексе Тайлере, но его в конечном итоге отменили. Тем не менее персонаж появлялся в «Легендах завтрашнего дня».

Его сыграл звезда «Форс-мажоров» Патрик Джей Адамс.