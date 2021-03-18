СМИ: Warner Bros. работает над фильмом про Часовщика

По данным издания Deadline, Warner Bros. и DC запустили в производство киноадаптацию серии комиксов «Часовщик».
Сценарий напишут Гэвин Джеймс и Нил Уайденер, которые прежде вместе работали над «Иллюзией обмана 3».
Впервые персонаж появился в 1940 году в комиксах про Старгерл. За прошедшие годы у него было три разных воплощения. Первым Часовщиком стал химик Рекс Тайлер, который синтезировал вещество, наделяющее его сверхсилой и выносливостью, но только на час. После это прозвище взял сын Тайлера по имени Рик.
Какую именно версию супергероя возьмут за основу в грядущем фильме, пока что не уточняется.
В 2013 году телеканал The CW работал над сериалом о Рексе Тайлере, но его в конечном итоге отменили. Тем не менее персонаж появлялся в «Легендах завтрашнего дня».
Его сыграл звезда «Форс-мажоров» Патрик Джей Адамс.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.