Кинопрокатная компания Sony на форуме «Российский кинобизнес 2021» объявила, что покажет в российских кинотеатрах самый кассовый аниме-фильм — полнометражку по аниме «Клинок, рассекающий демонов». Об этом пишет издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Предварительное название картины — «Истребитель демонов: поезд „Бесконечный“». Даты выхода пока нет. На презентации компания показала дублированный трейлер.

Напомним, что «Истребитель демонов» в феврале обошёл по кассовым сборам в мире классику жанра — «Унесённых призаками» Хаяо Миядзаки. Сейчас у картины 417 миллионов долларов (против 383 миллионов у «Призраков»).

«Поезд „Бесконечный“» лидировал в японских чартах 12 недель подряд.

В 2021-м должен выйти второй сезон «Клинка, рассекающего демонов», действие которого развернется после событий полнометражки. Ранее аниме-сериал завоевал награду Anime Awards в номинации «Аниме года».