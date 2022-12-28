Союзмультфильм анонсировал «наши ответы „Гарри Поттеру“ и „Властелину колец“»

«Союзмультфильм» запускает в работу два новых оригинальных проекта. Один из них — полнометражный анимационный фильм о «настоящем богатыре» (его личность пока держат в секрете). Второй — серия мультфильмов по детским фэнтезийным книгам Юлии Ивановой «Тайны Чароводья» издательства «Абрикобукс». Цикл включает пять иллюстрированных романов, первый завоевал премию «РосКон» в 2020 году.

Вот как звучит аннотация первой книги:

Добро пожаловать в мир Чароводья! Семь островов таят в себе множество секретов: тут все пропитано волшебной силой, управлять которой можно с помощью живых камней — чаронитов, отважные защитники верхом на крылатых драгончих патрулируют небо, а некогда изгнанные прочь всадники вдруг возвращаются, чтобы отомстить за давние обиды.

Эльда живет в уединенном замке и даже не подозревает о том, какое сокровище досталось ей в наследство от матери, — призрачный камень с тремя живыми искрами внутри. Кто-то изо всех сил старается скрыть от девочки правду, но верные друзья помогают Эльде понять, что мир вокруг вовсе не такой, каким она себе его представляла.

Ей предстоит столкнуться с изгнанными, открыть окно в другую реальность, испытать предательство близких и отыскать в себе силы идти до конца. Сможет ли Эльда возродить исчезающий орден, разгадать все загадки и разобраться в том, кто ее настоящие друзья, а кто — предатели.