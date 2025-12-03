КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

Классика

Сексуальные героини мультфильмов: Топ-10
«Последний единорог»: история философской сказки в книгах и кино
Новости

Создатель «Чужого: Земля» рассказал, почему студия зарубила его «Звёздный путь», где проблемы решали бы умом

Кот-император
3 декабря 09:00
928
1 минута на чтение
Продюсер и сценарист Ноа Хоули, создатель сериалов «Легион» и «Чужой: Земля», рассказал о своём неснятом фильме по миру «Звёздного пути». По его словам, фильм был бы посвящён тому, как герои решают проблемы с помощью ума, а не насилия.
Ноа Хоули
«Звёздные войны» — это про войну, и Marvel — про войну. Но «Звёздный путь» не про войну. «Звёздный путь» — про исследования. Он о том, как люди решают проблемы за счёт того, что оказываются умнее других.

Лучший момент в «Звёздном пути» — это когда в «Гневе Хана» Шетнер надевает очки для чтения и опускает щиты на чужом корабле. Это стоило, наверное, 45 центов, но вы сразу видите: ого, он умнее Хана!
По словам Хоули, его сценарий понравился студии, началась подготовка к съёмкам, но новое начальство поменяло все планы, попытавшись увязать проект с трилогией с участием Криса Пайна:
Ноа Хоули
Я поговорил с Paramount и продал им свою оригинальную идею. Без Криса Пайна, безо всего. Они сказали: «Нам нравится, давайте это готовить». Я собирался ехать в Австралию, мы уже заказывали павильоны и прочее.

А затем, знаете, как это бывает в Голливуде. Джим Джанопулос, который руководил студией в то время, такой говорит: «Я назначу себе заместителя, и он должен будет возглавить студию» (речь про Брайана Роббинса — прим. Мирф). И тот первым делом убил этот оригинальный «Звёздный путь». Они там сказали: «Ну, а откуда мы знаем, что народу это понравится? Может, нам сделать переходный фильм с командой Криса Пайна, а не рисковать и всё такое?» И на этом всё кончилось.
Хоули признаётся, что всё ещё охотно снял бы этот фильм, если снова предложат.

Читайте также

Как «Звёздный путь» изменил наш мир

Александр Гагинский

02.05.2013

82160

Почему Star Trek — любимый сериал изобретателей и космонавтов.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В Warhammer 40,000: Dark Heresy можно лгать и фальсифицировать улики в расследованиях

Новости

Сериал «Красота» от Райана Мерфи выйдет в начале 2026 года

Новости

В 2026 году выйдет отечественное темное фэнтези «Очарованные»

Новости

Пятый сезон «Очень странных дел» ворвался на Netflix с историческим рекордом
Впереди только «Игра в кальмара».

Новости

Джеймс Кэмерон: сложно придумать нового «Терминатора», когда мы уже живем в научной фантастике

Новости

Топ-25 лучших игр 2025 года по версии Rolling Stone
Clair Obscur: Expedition 33 заняла первое место.

Новости

DnD-сессия с Александром Брегановым и стенд Arknights: Endfield — что еще будет на «Comic Con Игромир»

Новости

Сэм Рэйми спродюсирует хоррор «Портрет Бога»

Новости

Первый тизер финального DLC для Atomic Heart

Новости

Новые фильмы про Соника и Черепашек-ниндзя выйдут в 2028 году
TMNT получит перезагрузку.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты