Создатель «Чужого: Земля» рассказал, почему студия зарубила его «Звёздный путь», где проблемы решали бы умом

Продюсер и сценарист Ноа Хоули, создатель сериалов «Легион» и «Чужой: Земля», рассказал о своём неснятом фильме по миру «Звёздного пути». По его словам, фильм был бы посвящён тому, как герои решают проблемы с помощью ума, а не насилия.
Ноа Хоули
«Звёздные войны» — это про войну, и Marvel — про войну. Но «Звёздный путь» не про войну. «Звёздный путь» — про исследования. Он о том, как люди решают проблемы за счёт того, что оказываются умнее других.
Лучший момент в «Звёздном пути» — это когда в «Гневе Хана» Шетнер надевает очки для чтения и опускает щиты на чужом корабле. Это стоило, наверное, 45 центов, но вы сразу видите: ого, он умнее Хана!
По словам Хоули, его сценарий понравился студии, началась подготовка к съёмкам, но новое начальство поменяло все планы, попытавшись увязать проект с трилогией с участием Криса Пайна:
Ноа Хоули
Я поговорил с Paramount и продал им свою оригинальную идею. Без Криса Пайна, безо всего. Они сказали: «Нам нравится, давайте это готовить». Я собирался ехать в Австралию, мы уже заказывали павильоны и прочее.
А затем, знаете, как это бывает в Голливуде. Джим Джанопулос, который руководил студией в то время, такой говорит: «Я назначу себе заместителя, и он должен будет возглавить студию» (речь про Брайана Роббинса — прим. Мирф). И тот первым делом убил этот оригинальный «Звёздный путь». Они там сказали: «Ну, а откуда мы знаем, что народу это понравится? Может, нам сделать переходный фильм с командой Криса Пайна, а не рисковать и всё такое?» И на этом всё кончилось.
Хоули признаётся, что всё ещё охотно снял бы этот фильм, если снова предложат.