Star Wars: Eclipse от Quantic Dream выйдет как минимум через 5 лет

Инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно делился правдивой информацией, раскрыл некоторые подробности о разработке Star Wars: Eclipse от Quantic Dream.

Создатели Heavy Rain и Detroit: Become Human анонсировали проект так рано для того, чтобы привлечь новые кадры в команду. Но, по данным журналиста, это не особо помогло.

Отчасти трудности с формированием команды связаны со скандалами внутри Quantic Dream на почве нездоровой рабочей культуры и неподобающего поведения руководства.

На данный момент студия планирует выпустить игру во вселенной «Звездных войн» только в 2027-2028 году.