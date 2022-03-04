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    Новости

    Star Wars: Eclipse от Quantic Dream выйдет как минимум через 5 лет

    4 марта 2022
    04.03.2022
    1528
    0 минут на чтение
    Star Wars: Eclipse от Quantic Dream выйдет как минимум через 5 лет

    Инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно делился правдивой информацией, раскрыл некоторые подробности о разработке Star Wars: Eclipse от Quantic Dream.

    Создатели Heavy Rain и Detroit: Become Human анонсировали проект так рано для того, чтобы привлечь новые кадры в команду. Но, по данным журналиста, это не особо помогло.

    Отчасти трудности с формированием команды связаны со скандалами внутри Quantic Dream на почве нездоровой рабочей культуры и неподобающего поведения руководства.

    На данный момент студия планирует выпустить игру во вселенной «Звездных войн» только в 2027-2028 году.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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