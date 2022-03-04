Star Wars: Eclipse от Quantic Dream выйдет как минимум через 5 лет

Инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно делился правдивой информацией, раскрыл некоторые подробности о разработке Star Wars: Eclipse от Quantic Dream.
Создатели Heavy Rain и Detroit: Become Human анонсировали проект так рано для того, чтобы привлечь новые кадры в команду. Но, по данным журналиста, это не особо помогло.
Отчасти трудности с формированием команды связаны со скандалами внутри Quantic Dream на почве нездоровой рабочей культуры и неподобающего поведения руководства.
На данный момент студия планирует выпустить игру во вселенной «Звездных войн» только в 2027-2028 году.
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