«Старкон» пройдёт 21-22 августа в Санкт-Петербурге

Организаторы фестиваля «Старкон» сообщили в соцсетях о том, что фестиваль вернётся в этом году! И пройдёт 21-22 августа в Экспофоруме (Петербургское шоссе, 64, к.1)

Согласно сообщению, скоро начнётся приём заявок на конкурсы по косплею и оформлению стендов, а уже сегодня, 24 апреля, в продаже появится первая партия билетов.

В августе 2017 года организаторы «Старкона» сообщили о возможном закрытии фестиваля в связи с тем, что спонсоры и партнеры фестиваля в последний момент отказались от сотрудничества. Однако они сумели избежать закрытия, и в 2018 году фестиваль прошёл в изменённом формате. В 2019 году фестиваль прошёл последний раз — тогда у него была тематика Хэллоуина.