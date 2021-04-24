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    Новости

    «Старкон» пройдёт 21-22 августа в Санкт-Петербурге

    24 апреля 2021
    Кот-император
    24.04.2021
    581
    0 минут на чтение
    «Старкон» пройдёт 21-22 августа в Санкт-Петербурге

    Организаторы фестиваля «Старкон» сообщили в соцсетях о том, что фестиваль вернётся в этом году! И пройдёт 21-22 августа в Экспофоруме (Петербургское шоссе, 64, к.1)

    Согласно сообщению, скоро начнётся приём заявок на конкурсы по косплею и оформлению стендов, а уже сегодня, 24 апреля, в продаже появится первая партия билетов.

    В августе 2017 года организаторы «Старкона» сообщили о возможном закрытии фестиваля в связи с тем, что спонсоры и партнеры фестиваля в последний момент отказались от сотрудничества. Однако они сумели избежать закрытия, и в 2018 году фестиваль прошёл в изменённом формате. В 2019 году фестиваль прошёл последний раз — тогда у него была тематика Хэллоуина.

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    Кот-император
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