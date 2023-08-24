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    Стартовал предзаказ книги правил «Руководство опытного игрока» для Pathfinder 2e

    24 августа 2023
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    24.08.2023
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    Стартовал предзаказ книги правил «Руководство опытного игрока» для Pathfinder 2e

    На CrowdRepublic стартовала кампания-предзаказ по изданию книги правил «Руководство опытного игрока» для второй редакции Pathfinder. Это один из ключевых рулбуков по игре, которые добавляет массу новых опций и возможностей для персонажей.

    Внутри вы найдёте:

    • «Народы и происхождения»: вас ждут пять народов и три уникальные родословные.
    • «Классы» : четыре новых класса, которые перекочевали из первой редакции Pathfinder (Ведьмы, Оракулы, Следователи и Сорвиголовы), а за кого начнешь играть ты?
    • «Архетипы»: более сорока определяющих архетипов, которые могут в корне изменить представление о том или ином классе.
    • «Черты»: десятки черт, привязанных к разным навыкам, которые расширяют специализацию персонажа.
    • «Заклинания»: чары и ритуалы на все случаи жизни, чтобы максимально эффективно (или не очень) разбираться с врагами (или друзьями)
    • «Предметы»: снаряжения много не бывает! От склянок для зелий, до зачарованных стрел и оружия

    В рамках кампании доступны и другие книги по Pathfinder, включая «Основную книгу правил» и «Бестиарий».

    Отправлять планируем в ноябре. Доступны «ранние пташки».

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