Стартовал предзаказ НРИ по вселенной «Блэксэд»

Издательство «Студия 101» запустила предзаказ настольной ролевой игры по вселенной испанского комикса «Блэксэд» авторов Хуана Диаса Каналеса и Хуанхо Гуарнидо. Игра сочетает жанры криминальной драмы и нуарного детектива и позволяет сыграть антропоморфными животными, которые обитают в мрачном городке и расследуют преступные дела.
«Блэксэд» на полную использует антураж и оформление оригинального комикса. В основную книгу входят не только игромеханика и правила создания персонажа, но информация по игровому миру, описание персонажей ведущего и советы по ведению детективных сюжетов.
На сайте «Станция „Ролевая“» уже доступен «Быстрый старт» — 32-страничный файл PDF с выжимкой правил, готовыми персонажами и начальным приключением.
В рамках предзаказа по сниженной цене доступны основная книга правил, ширма ведущего, печатный «быстрый старт» и бланки персонажей. Все печатные материалы планируют отправлять в октябре 2023-го.
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