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    Новости

    Стартовал предзаказ НРИ по вселенной «Блэксэд»

    30 мая 2023
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    30.05.2023
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    Стартовал предзаказ НРИ по вселенной «Блэксэд»

    Издательство «Студия 101» запустила предзаказ настольной ролевой игры по вселенной испанского комикса «Блэксэд» авторов Хуана Диаса Каналеса и Хуанхо Гуарнидо. Игра сочетает жанры криминальной драмы и нуарного детектива и позволяет сыграть антропоморфными животными, которые обитают в мрачном городке и расследуют преступные дела.

    «Блэксэд» на полную использует антураж и оформление оригинального комикса. В основную книгу входят не только игромеханика и правила создания персонажа, но информация по игровому миру, описание персонажей ведущего и советы по ведению детективных сюжетов.

    На сайте «Станция „Ролевая“» уже доступен «Быстрый старт» — 32-страничный файл PDF с выжимкой правил, готовыми персонажами и начальным приключением.

    В рамках предзаказа по сниженной цене доступны основная книга правил, ширма ведущего, печатный «быстрый старт» и бланки персонажей. Все печатные материалы планируют отправлять в октябре 2023-го.

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