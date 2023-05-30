Стартовал предзаказ НРИ по вселенной «Блэксэд»

Издательство «Студия 101» запустила предзаказ настольной ролевой игры по вселенной испанского комикса «Блэксэд» авторов Хуана Диаса Каналеса и Хуанхо Гуарнидо. Игра сочетает жанры криминальной драмы и нуарного детектива и позволяет сыграть антропоморфными животными, которые обитают в мрачном городке и расследуют преступные дела.

«Блэксэд» на полную использует антураж и оформление оригинального комикса. В основную книгу входят не только игромеханика и правила создания персонажа, но информация по игровому миру, описание персонажей ведущего и советы по ведению детективных сюжетов.

На сайте «Станция „Ролевая“» уже доступен «Быстрый старт» — 32-страничный файл PDF с выжимкой правил, готовыми персонажами и начальным приключением.

В рамках предзаказа по сниженной цене доступны основная книга правил, ширма ведущего, печатный «быстрый старт» и бланки персонажей. Все печатные материалы планируют отправлять в октябре 2023-го.