Стартовал предзаказ руманги в жанре социального хоррора «Панелька»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ отечественной манги в жанре социального хоррора «Панелька». Над комиксом работают издательства «Питер» и «Molot Hardcorp» совместно со сценаристом Владиславом Погадаевым («Паша Техник», «Бычий Цепень») и художниками Женей Чащиной («Конец») и Сашей Мышкиным.

Маленький мальчик в противогазе, с игрушечным автоматом в обнимку бродит по мрачным квартирам панельного дома и сталкивается с монстрами, прибывшими будто из самого страшного ночного кошмара. Таинственное и с первого взгляда весьма непонятное и крайне жуткое местечко старого панельного дома. По ходу развития сюжета мальчик начинает узнавать об этих монстрах больше и погружается в их прошлое с головой, осознавая, какая печальная судьба их постигла…

Проект вдохновляется работами мастеров ужасов в духе Дзюндзи Ито, Хитоси Ивааки и Кэнтаро Миуры. А надежда в комиксе, полном мрака, есть только у женских персонажей.

Развороты

Книгу издадут в твёрдом переплёте на 152 страницы.

В рамках предзаказа нет сверхцелей, зато доступна версия книги в эксклюзивной обложке, подготовленной специально для CrowdRepublic.

Кроме того, в кампании можно заказать и другие комиксы издательства «Питер»: «Зигфрид» и «Этернавт».

Отправку планируют начать в январе.