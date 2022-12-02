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    Новости

    Стартовал предзаказ руманги в жанре социального хоррора «Панелька»

    2 декабря 2022
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    02.12.2022
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    0 минут на чтение
    Стартовал предзаказ руманги в жанре социального хоррора «Панелька» 1

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ отечественной манги в жанре социального хоррора «Панелька». Над комиксом работают издательства «Питер» и «Molot Hardcorp» совместно со сценаристом Владиславом Погадаевым («Паша Техник», «Бычий Цепень») и художниками  Женей Чащиной («Конец») и Сашей Мышкиным.

    Маленький мальчик в противогазе, с игрушечным автоматом в обнимку бродит по мрачным квартирам панельного дома и сталкивается с монстрами, прибывшими будто из самого страшного ночного кошмара. Таинственное и с первого взгляда весьма непонятное и крайне жуткое местечко старого панельного дома.

    По ходу развития сюжета мальчик начинает узнавать об этих монстрах больше и погружается в их прошлое с головой, осознавая, какая печальная судьба их постигла…

    Проект вдохновляется работами мастеров ужасов в духе Дзюндзи Ито, Хитоси Ивааки и Кэнтаро Миуры. А надежда в комиксе, полном мрака, есть только у женских персонажей.

    Развороты

    Стартовал предзаказ руманги в жанре социального хоррора «Панелька» 2 Стартовал предзаказ руманги в жанре социального хоррора «Панелька» 4 Стартовал предзаказ руманги в жанре социального хоррора «Панелька» 3

    Книгу издадут в твёрдом переплёте на 152 страницы.

    В рамках предзаказа нет сверхцелей, зато доступна версия книги в эксклюзивной обложке, подготовленной специально для CrowdRepublic.

    Кроме того, в кампании можно заказать и другие комиксы издательства «Питер»: «Зигфрид» и «Этернавт».

    Отправку планируют начать в январе.

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