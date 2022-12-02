Стартовал предзаказ руманги в жанре социального хоррора «Панелька»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ отечественной манги в жанре социального хоррора «Панелька». Над комиксом работают издательства «Питер» и «Molot Hardcorp» совместно со сценаристом Владиславом Погадаевым («Паша Техник», «Бычий Цепень») и художниками Женей Чащиной («Конец») и Сашей Мышкиным.
Маленький мальчик в противогазе, с игрушечным автоматом в обнимку бродит по мрачным квартирам панельного дома и сталкивается с монстрами, прибывшими будто из самого страшного ночного кошмара. Таинственное и с первого взгляда весьма непонятное и крайне жуткое местечко старого панельного дома.
По ходу развития сюжета мальчик начинает узнавать об этих монстрах больше и погружается в их прошлое с головой, осознавая, какая печальная судьба их постигла…
Проект вдохновляется работами мастеров ужасов в духе Дзюндзи Ито, Хитоси Ивааки и Кэнтаро Миуры. А надежда в комиксе, полном мрака, есть только у женских персонажей.
Развороты
Книгу издадут в твёрдом переплёте на 152 страницы.
В рамках предзаказа нет сверхцелей, зато доступна версия книги в эксклюзивной обложке, подготовленной специально для CrowdRepublic.
Кроме того, в кампании можно заказать и другие комиксы издательства «Питер»: «Зигфрид» и «Этернавт».
Отправку планируют начать в январе.
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