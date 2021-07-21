«Страх и невежество мне на руку» — новый трейлер «Ведьмака: Кошмар волка»

Netflix представил новый трейлер анимационного фильма по «Ведьмаку» с подзаголовком «Кошмар волка».
В центре внимания будет молодой Весемир, который сражается с монстрами ради денег и славы. Однако когда возникает новая угроза, ему предстоит столкнуться с демонами своего прошлого.
За производство отвечает Mir Studio, которая работала над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник».
Премьера «Кошмара волка» состоится 23 августа.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Блоги
Джаспер Ффорде о своем самом свежем романе — сатирической антиутопии «Вечный кролик»Цитаты из интервью, где автор рассказывает об истоках романа, создании образов разумных кроликов и темах, которые поднимаются на его страницах.
«Катла»: исландский триллер в духе «Соляриса»Сериал показал, что постановщик не растерял любовь к родным местам после многих лет работы со звёздами в США.
Поэзия и заговоры: писательница Аркади Мартин о своей книге «Память, что зовется империей»«Эта книга вышла из того проекта, а также из многих предыдущих исследований истории империализма, его методов, ужасов и соблазнов».
Рекомендуем
God of War (2018): игра против мифологииРазбираемся, как далеко авторы игры отошли от канона.
Гигер и сотворение «Чужого»Как Ганс Руди Гигер придумал облик самого страшного монстра в жанре космических ужасов.
«Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитамиГерой из маленького народца находит то, что погубит тёмного властелина, и отправляется в поход по Новой Зеландии… Нет, это не «Властелин колец»!
Чудовища японской мифологииБез бутылки саке не разберешься.
«Хищник»: история культового боевика. Как Ван Дамм не стал пришельцемБрутальному боевику с Шварценеггером исполнилось 30 лет. Вспоминаем, как создавали инопланетного охотника, почему Жан-Клод Ван Дамм отказался его играть и какую роль в этом сыграли лягушки.
Новости
В Кургане нашли 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере — в переводе «Росмэн»Сумма ущерба правообладателю оценивают в 22 миллиона рублей.
Amazon снимет сериал по книге «Сыновья Ананси» Нила ГейманаСъемки назначены на конец этого года.
Темнокожие хоббиты и фейковые съемки — новые детали «Властелина колец» от AmazonИ другие подробности о сериале.
Свежий номер
Мир фантастики №211 (июнь 2021)Индиана Джонс, «Пространство» и серая мораль.
Наши комиксы
Комикс: Взломщик из ШираТы отстал от жизни, Гэндальф!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.