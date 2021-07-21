«Страх и невежество мне на руку» — новый трейлер «Ведьмака: Кошмар волка»

Netflix представил новый трейлер анимационного фильма по «Ведьмаку» с подзаголовком «Кошмар волка».

В центре внимания будет молодой Весемир, который сражается с монстрами ради денег и славы. Однако когда возникает новая угроза, ему предстоит столкнуться с демонами своего прошлого.

За производство отвечает Mir Studio, которая работала над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник».

Премьера «Кошмара волка» состоится 23 августа.