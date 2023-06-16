    3
    Новости

    Теперь официально: режиссёр «Флэша» Энди Мускетти поставит фильм Batman: The Brave and the Bold

    16 июня 2023
    Avatar photo
    16.06.2023
    646
    0 минут на чтение
    Режиссёр «Флэша» Энди Мускетти поставит фильм Batman: The Brave and the Bold

    Как пишет Variety, режиссёра «Флэша» и дилогии «Оно» Энди Мускетти пригласили снять следующий фильм про Бэтмена — Batman: The Brave and the Bold. Картина войдёт в ряд фильмов новой волны киновселенной DC от Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

    Фильм будет вдохновлён одноимённой серией комиксов Гранта Моррисона. В ней представлена Бэт-семья, в которой биологический сын Брюса Уэйна Дэмиен стал Робином.

    Как отмечают Сафран и Ганн в комментарии Variety, они остались довольны работой Мускетти над «Флэшем».

    Зимой Ганн представил будущую линейку фильмов первого этапа киновселенной DC «Боги и монстры». В неё войдут фильм про Супермена, приквел «Чудо-женщины», история про Зелёных фонарей и продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза.

    На агрегаторе Metacritic средний балл «Флэша» от СМИ составляет 57.

    Подробнее — в нашем материале

    Супермен, приквел «Чудо-Женщины», Зелёные фонари: Джеймс Ганн представил план вселенной DC

    Супермен, приквел «Чудо-Женщины», Зелёные фонари: Джеймс Ганн представил план вселенной DC

     Кот-император |  31.01.2023 |  243

    Есть такая традиция у руководителей DC — раз в несколько лет представлять линейку будущих картин. Посмотрим, получится ли у Джеймс Ганна и Питера Сафрана.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Доктор Кто»: что ждёт сериал в ближайшие годы? Возвращение Теннанта и не только 14
    0
    7837
    «Доктор Кто»: что ждёт сериал в ближайшие годы? Возвращение Теннанта и не только

    Возвращение старой команды, фонтан новых идей, спецэпизоды и многое другое.

    Космонавтика — женского рода! Долгая дорога женщин на орбиту 11
    0
    101172
    Космонавтика — женского рода! Долгая дорога женщин на орбиту

    Почему NASA долго не воспринимали идею астронавток всерьёз, и как сейчас обстоят дела с женщинами в космосе.

    «Укрась прощальное утро цветами обещания» — я не плачу, просто красота в глаз попала
    0
    63230
    «Укрась прощальное утро цветами обещания» — я не плачу, просто красота в глаз попала

    Эпическое фэнтези, после которого хочется позвонить маме.

    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации
    0
    103877
    Эффект Флэша — кроссовер «Флэшпойнт»: его влияние на комиксы DC и экранизации

    Рассказываем о кроссовере, который послужил источником вдохновения для сценаристов «Флэша»

    Улей и туканы: пять настольных игр для пикника 3
    0
    156516
    Улей и туканы: пять настольных игр для пикника

    Настолки для летнего отдыха не должны быть сложными и обладать кучей компонентов. Что можно подобрать?

    Мультсериал «Стражи галактики»: Marvel для детей 3
    0
    224898
    Что посмотреть похожего на «Стражей Галактики»?

    От очевидного мультсериала про Стражей Галактики и «Звёздных войн» до классики британского юмора и приключения команды морских свинок. 

    «Адская пасть Мохаве»: бредовая экранизация галлюцинаций 2
    0
    300300
    «Адская пасть Мохаве»: бредовая экранизация галлюцинаций

    Настоящий кошмар, причём не в лучшем смысле слова.

    It's dangerous to go alone! Take this.
    0
    619171
    Рассказываем Легенды о Зельде в 82-м выпуске Фантастического подкаста

    «Опасно идти одному! Возьми это 🗡️»

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить