Теперь официально: режиссёр «Флэша» Энди Мускетти поставит фильм Batman: The Brave and the Bold

Как пишет Variety, режиссёра «Флэша» и дилогии «Оно» Энди Мускетти пригласили снять следующий фильм про Бэтмена — Batman: The Brave and the Bold. Картина войдёт в ряд фильмов новой волны киновселенной DC от Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Фильм будет вдохновлён одноимённой серией комиксов Гранта Моррисона. В ней представлена Бэт-семья, в которой биологический сын Брюса Уэйна Дэмиен стал Робином.

Как отмечают Сафран и Ганн в комментарии Variety, они остались довольны работой Мускетти над «Флэшем».

Зимой Ганн представил будущую линейку фильмов первого этапа киновселенной DC «Боги и монстры». В неё войдут фильм про Супермена, приквел «Чудо-женщины», история про Зелёных фонарей и продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза.

На агрегаторе Metacritic средний балл «Флэша» от СМИ составляет 57.