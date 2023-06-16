Теперь официально: режиссёр «Флэша» Энди Мускетти поставит фильм Batman: The Brave and the Bold

Как пишет Variety, режиссёра «Флэша» и дилогии «Оно» Энди Мускетти пригласили снять следующий фильм про Бэтмена — Batman: The Brave and the Bold. Картина войдёт в ряд фильмов новой волны киновселенной DC от Джеймса Ганна и Питера Сафрана.
Фильм будет вдохновлён одноимённой серией комиксов Гранта Моррисона. В ней представлена Бэт-семья, в которой биологический сын Брюса Уэйна Дэмиен стал Робином.
Как отмечают Сафран и Ганн в комментарии Variety, они остались довольны работой Мускетти над «Флэшем».
Зимой Ганн представил будущую линейку фильмов первого этапа киновселенной DC «Боги и монстры». В неё войдут фильм про Супермена, приквел «Чудо-женщины», история про Зелёных фонарей и продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза.
На агрегаторе Metacritic средний балл «Флэша» от СМИ составляет 57.
Подробнее — в нашем материале
Супермен, приквел «Чудо-Женщины», Зелёные фонари: Джеймс Ганн представил план вселенной DC
Есть такая традиция у руководителей DC — раз в несколько лет представлять линейку будущих картин. Посмотрим, получится ли у Джеймс Ганна и Питера Сафрана.
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