The Wrap: большинство зрительских голосов за фильмы Снайдера на «Оскаре» принадлежит ботам

В 2022-м «Оскар» впервые включил категории «Выбор фанатов» и «Лучший момент по признанию фанатов». В этих категориях голосовать предлагали зрителям при поддержке твиттера — социальная сеть запустила специальный инструмент для отслеживания голосования.

По результатам в первой категории победила «Армия мертвецов», а во второй — сцена с Флэшем из «Лиги Справедливости Зака Снайдера». Журналисты The Wrap (статья под пэйволлом, пересказ есть на CBR) утверждают, что большинство проголосовавших за фильмы Снайдера — боты.

Как утверждает профессор Дэвид Киршч, изучающий ботов в фанатских сообществах, аккаунты, которые голосовали за фильм, «определённо не выглядят так, будто они созданы людьми». Тем не менее журналисты The Wrap всё же отнесли эту группу учётных записей из исследования к пограничной области.

Однако использование ботов всё ещё может быть вероятным из-за распределения и массовых скачков проголосовавших. Например, 27 февраля, за месяц до церемонии, посчитано примерно 25 тысяч голосов. Это значительный рост по сравнению с предыдущими неделями, когда в среднем количество проголосовавших в день за картины Снайдера было от 4 до 15 тысяч пользователей.

Компания Telescope, которая организовала голосование в Twitter, не ответила на «повторные» запросы журналистов. Представители Снайдера тоже не стали ничего комментировать.

Как отмечает инсайдер, голосование было «ограничено 20 голосами с одной учётной записи, при этом не могли голосовать аккаунты, созданные менее 24 часов назад; дополнительно учитывались голосование на сайте Академии».