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    Новости

    The Wrap: большинство зрительских голосов за фильмы Снайдера на «Оскаре» принадлежит ботам

    13 мая 2022
    13.05.2022
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    1 минута на чтение
    «Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона 3

    В 2022-м «Оскар» впервые включил категории «Выбор фанатов» и «Лучший момент по признанию фанатов». В этих категориях голосовать предлагали зрителям при поддержке твиттера — социальная сеть запустила специальный инструмент для отслеживания голосования.

    По результатам в первой категории победила «Армия мертвецов», а во второй — сцена с Флэшем из «Лиги Справедливости Зака Снайдера». Журналисты The Wrap (статья под пэйволлом, пересказ есть на CBR) утверждают, что большинство проголосовавших за фильмы Снайдера — боты.

    Как утверждает профессор Дэвид Киршч, изучающий ботов в фанатских сообществах, аккаунты, которые голосовали за фильм, «определённо не выглядят так, будто они созданы людьми». Тем не менее журналисты The Wrap всё же отнесли эту группу учётных записей из исследования к пограничной области.

    Однако использование ботов всё ещё может быть вероятным из-за распределения и массовых скачков проголосовавших. Например, 27 февраля, за месяц до церемонии, посчитано примерно 25 тысяч голосов. Это значительный рост по сравнению с предыдущими неделями, когда в среднем количество проголосовавших в день за картины Снайдера было от 4 до 15 тысяч пользователей.

    Компания Telescope, которая организовала голосование в Twitter, не ответила на «повторные» запросы журналистов. Представители Снайдера тоже не стали ничего комментировать.

    Как отмечает инсайдер, голосование было «ограничено 20 голосами с одной учётной записи, при этом не могли голосовать аккаунты, созданные менее 24 часов назад; дополнительно учитывались голосование на сайте Академии».

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