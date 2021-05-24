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    Новости

    Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики»

    24 мая 2021
    24.05.2021
    584
    0 минут на чтение
    Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики»

    Звезда «Дюны» и «Маленьких женщин» Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в фильме-приквеле «Чарли и шоколадной фабрики».

    Напомним, ранее на эту роль также рассматривали Тома Холланда из «Человека-паука».

    Источники Deadline сообщают, что актер продемонстрирует свои навыки пения и танцев с несколькими музыкальными номерами, которые должны появиться в картине.

    Постановкой займется режиссер «Приключений Паддингтона» Пол Кинг. Он же написал сценарий вместе с Саймоном Ричем, работавшим над «Головоломкой».

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     Дмитрий Кинский |  05.03.2020

    Один из них будет сфокусирован на народе умпа-лумпа.

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