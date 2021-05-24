Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики»

Звезда «Дюны» и «Маленьких женщин» Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в фильме-приквеле «Чарли и шоколадной фабрики».
Напомним, ранее на эту роль также рассматривали Тома Холланда из «Человека-паука».
Источники Deadline сообщают, что актер продемонстрирует свои навыки пения и танцев с несколькими музыкальными номерами, которые должны появиться в картине.
Постановкой займется режиссер «Приключений Паддингтона» Пол Кинг. Он же написал сценарий вместе с Саймоном Ричем, работавшим над «Головоломкой».
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Один из них будет сфокусирован на народе умпа-лумпа.
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