Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики»

Звезда «Дюны» и «Маленьких женщин» Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в фильме-приквеле «Чарли и шоколадной фабрики».

Напомним, ранее на эту роль также рассматривали Тома Холланда из «Человека-паука».

Источники Deadline сообщают, что актер продемонстрирует свои навыки пения и танцев с несколькими музыкальными номерами, которые должны появиться в картине.

Постановкой займется режиссер «Приключений Паддингтона» Пол Кинг. Он же написал сценарий вместе с Саймоном Ричем, работавшим над «Головоломкой».