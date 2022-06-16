Тизер-трейлер фантастического мультсериала «Царство падальщиков» от HBO Max

HBO Max заказал целый сезон анимационного научно-фантастического сериала для взрослых под названием «Царство падальщиков» (или Scavengers Reign в оригинале).

За проект отвечают аниматоры, сценаристы и режиссеры Джо Беннетт и Чарльз Хюттнер. А производством занимается студия Titmouse, выпустившая «Звездный путь: Нижние палубы».

В центре сюжета будет выживший экипаж потерпевшего крушения космического грузового корабля, который застрял на красивой, но отдаленной и опасной планете.

Премьера назначена на 2023 год — точной даты пока нет.