Тизер-трейлер фантастического мультсериала «Царство падальщиков» от HBO Max

HBO Max заказал целый сезон анимационного научно-фантастического сериала для взрослых под названием «Царство падальщиков» (или Scavengers Reign в оригинале).
За проект отвечают аниматоры, сценаристы и режиссеры Джо Беннетт и Чарльз Хюттнер. А производством занимается студия Titmouse, выпустившая «Звездный путь: Нижние палубы».
В центре сюжета будет выживший экипаж потерпевшего крушения космического грузового корабля, который застрял на красивой, но отдаленной и опасной планете.
Премьера назначена на 2023 год — точной даты пока нет.
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