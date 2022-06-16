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    Новости

    Тизер-трейлер фантастического мультсериала «Царство падальщиков» от HBO Max

    16 июня 2022
    16.06.2022
    1062
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    HBO Max заказал целый сезон анимационного научно-фантастического сериала для взрослых под названием «Царство падальщиков» (или Scavengers Reign в оригинале).

    За проект отвечают аниматоры, сценаристы и режиссеры Джо Беннетт и Чарльз Хюттнер. А производством занимается студия Titmouse, выпустившая «Звездный путь: Нижние палубы».

    В центре сюжета будет выживший экипаж потерпевшего крушения космического грузового корабля, который застрял на красивой, но отдаленной и опасной планете.

    Премьера назначена на 2023 год — точной даты пока нет.

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