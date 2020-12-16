Том Круз сорвался на съемочную команду. Но не спешите его осуждать

Журналисты The Sun получили запись, на которой Том Круз сорвался на съемочную команду «Миссии невыполнима 7» из-за того, что она нарушила меры безопасности при пандемии коронавируса.
Full audio of Tom Cruise going off pic.twitter.com/sDsFNwFwNm
— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 16, 2020
Судя по всему, члены съемочной группы нарушают правила не первый раз.
Мы — золотой стандарт. Киностудии вернулись в Голливуд и снимают сейчас фильмы благодаря нам. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю с каждой долбаной студией по ночам, страховыми компаниями и продюсерами. Они берут с нас пример, который помогает им продолжать работать. Мы создаем тысячи рабочих мест, ублюдки. Я не хочу больше такого видеть. Никогда! В противном случае, вы уволены. Если я еще раз такое увижу, проваливайте! Это касается каждого члена команды.
Актер подчеркнул, что переживает за будущее всей киноиндустрии.
Пойдите и скажите всем этим людям, что они потеряют свои дома из-за того, что индустрия в заднице. Они не смогут накрыть стол или заплатить за обучение в колледже. Вот о чем я думаю каждую ночь — о будущем этой чертовой индустрии! Так что простите, но мне не нужны ваши извинения. Прежде я уже просил об этом вас, а теперь я требую. Если вы не можете соблюдать меры безопасности, вам здесь не место. Мы не закроем этот фильм! Понятно?
Также Круз обратился к одному из членов команды со словами: «Ты будешь стоить ему работы».
Я ясно выражаюсь? Вы понимаете мою ответственность? Я взываю к вашему разуму. Но если вы не способны мыслить разумно, то вы уволены. На этом все.
«Миссия невыполнима 7» выйдет 19 ноября 2021 года. В ноябре съемки картины приостановили на неделю, так как у 12 человек на площадке выявили COVID-19.
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