Том Круз сорвался на съемочную команду. Но не спешите его осуждать

Журналисты The Sun получили запись, на которой Том Круз сорвался на съемочную команду «Миссии невыполнима 7» из-за того, что она нарушила меры безопасности при пандемии коронавируса.

Full audio of Tom Cruise going off pic.twitter.com/sDsFNwFwNm — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 16, 2020

Судя по всему, члены съемочной группы нарушают правила не первый раз.

Мы — золотой стандарт. Киностудии вернулись в Голливуд и снимают сейчас фильмы благодаря нам. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю с каждой долбаной студией по ночам, страховыми компаниями и продюсерами. Они берут с нас пример, который помогает им продолжать работать. Мы создаем тысячи рабочих мест, ублюдки. Я не хочу больше такого видеть. Никогда! В противном случае, вы уволены. Если я еще раз такое увижу, проваливайте! Это касается каждого члена команды.

Актер подчеркнул, что переживает за будущее всей киноиндустрии.

Пойдите и скажите всем этим людям, что они потеряют свои дома из-за того, что индустрия в заднице. Они не смогут накрыть стол или заплатить за обучение в колледже. Вот о чем я думаю каждую ночь — о будущем этой чертовой индустрии! Так что простите, но мне не нужны ваши извинения. Прежде я уже просил об этом вас, а теперь я требую. Если вы не можете соблюдать меры безопасности, вам здесь не место. Мы не закроем этот фильм! Понятно?

Также Круз обратился к одному из членов команды со словами: «Ты будешь стоить ему работы».

Я ясно выражаюсь? Вы понимаете мою ответственность? Я взываю к вашему разуму. Но если вы не способны мыслить разумно, то вы уволены. На этом все.

«Миссия невыполнима 7» выйдет 19 ноября 2021 года. В ноябре съемки картины приостановили на неделю, так как у 12 человек на площадке выявили COVID-19.