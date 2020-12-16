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    Новости

    Том Круз сорвался на съемочную команду. Но не спешите его осуждать

    16 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    16.12.2020
    1463
    1 минута на чтение
    Том Круз сорвался на съемочную команду. Но не торопитесь его осуждать

    Журналисты The Sun получили запись, на которой Том Круз сорвался на съемочную команду «Миссии невыполнима 7» из-за того, что она нарушила меры безопасности при пандемии коронавируса.

    Судя по всему, члены съемочной группы нарушают правила не первый раз.

    Мы — золотой стандарт. Киностудии вернулись в Голливуд и снимают сейчас фильмы благодаря нам. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я разговариваю с каждой долбаной студией по ночам, страховыми компаниями и продюсерами. Они берут с нас пример, который помогает им продолжать работать. Мы создаем тысячи рабочих мест, ублюдки. Я не хочу больше такого видеть. Никогда! В противном случае, вы уволены. Если я еще раз такое увижу, проваливайте! Это касается каждого члена команды.

    Актер подчеркнул, что переживает за будущее всей киноиндустрии.

    Пойдите и скажите всем этим людям, что они потеряют свои дома из-за того, что индустрия в заднице. Они не смогут накрыть стол или заплатить за обучение в колледже. Вот о чем я думаю каждую ночь — о будущем этой чертовой индустрии! Так что простите, но мне не нужны ваши извинения. Прежде я уже просил об этом вас, а теперь я требую. Если вы не можете соблюдать меры безопасности, вам здесь не место. Мы не закроем этот фильм! Понятно?

    Также Круз обратился к одному из членов команды со словами: «Ты будешь стоить ему работы».

    Я ясно выражаюсь? Вы понимаете мою ответственность? Я взываю к вашему разуму. Но если вы не способны мыслить разумно, то вы уволены. На этом все.

    «Миссия невыполнима 7» выйдет 19 ноября 2021 года. В ноябре съемки картины приостановили на неделю, так как у 12 человек на площадке выявили COVID-19.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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