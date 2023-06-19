Трейлер блокбастера «Крейвен-охотник» про врага Человека-паука

Sony опубликовала «взрослый» трейлер своего следующего супергеройского блокбастера «Крейвен-охотник», который продолжает серию картин про противников Человека-паука (без самого Человека-паука).
Это будет первая картина из серии с рейтингом R, и трейлер это подтверждает. Главную роль исполнил Аарон Тейлор-Джонсон («Мстители», «Пипец»).
Крейвен Охотник — один из самых известных противников Человека-Паука, его придумали Стэн Ли и Стив Дитко ещё в 1964-м. Его настоящее имя — Сергей Кравинов. Им движет инстинкт поймать Паука, чтобы доказать, что он величайший охотник во всём мире. Крейвен обладает сверхъестественной силой, рефлексами и чутьём. Кроме того, в совершенстве владеет навыками охоты, рукопашного боя и холодным оружием.
Постер
Картину поставил Джей Си Чендор, известный по драмам «Тройная граница» и «Самый жестокий год».
Фильм запланирован на октябрь 2023-го.
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Александр Ремизов
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