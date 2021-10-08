Трейлер фэнтези-мультфильма «Хребет ночи» в стиле Ральфа Бакши

В сети появился новый трейлер мультфильма «Хребет ночи (The Spine of Night)» от Филипа Джэлэтта и Моргана Галета Кинга.

Эта эпопея рассказывает об амбициозном молодом человеке, который много лет назад выкрал запретные знания священного растения и, поддавшись его тёмным искушениям, обрёк человечество на вековые страдания. С годами его сила и власть разрасталась, и на борьбу с ним отправились множество героев, среди которых — отважная расхитительница гробниц, пара любовников, маниакальный некромант, крылатые убийцы и бессмертный страж.

«Хребет ночи» создан в трудоёмкой технике ротоскопии, которая состоит в покадровой перерисовке отснятого фильма с реальными актёрами. Лента создавалась на протяжении семи лет и снята в стиле таких художников, как ротоскопист и пионер «взрослой анимации» Ральф Бакши и художник-фантаст Фрэнк Фразетта. Трейлер навевает о таких проектах как «Тяжёлый металл» (2000) и «Огонь и лёд» (1983).

Роли озвучивали Ричард Э. Грант («Звездные войны: Скайуокер. Восход»), Люси Лоулесс («Зена: Королева воинов»), Пэттон Освальт («Курс биологии»), Бетти Гэбриел («Прочь») и Джо Манганьелло («Супер Майк», «Лига Справедливости»).

Ультра-жестокое фэнтези было представлено 18 марта на виртуальном кинофестивале South by Southwest. Некоторые критики ругали мультфильм за запутанное повествование, но он также произвел впечатление на всех своими визуальными эффектами.

В кинотеатрах и в цифре «Хребет ночи» выйдет уже 29 октября.