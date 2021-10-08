    3
    Новости

    Трейлер фэнтези-мультфильма «Хребет ночи» в стиле Ральфа Бакши

    8 октября 2021
    08.10.2021
    618
    0 минут на чтение
    Трейлер создан в стиле культового классического аниматора Ральфа Бакши

    В сети появился новый трейлер мультфильма «Хребет ночи (The Spine of Night)» от Филипа Джэлэтта и Моргана Галета Кинга.

    Эта эпопея рассказывает об амбициозном молодом человеке, который много лет назад выкрал запретные знания священного растения и, поддавшись его тёмным искушениям, обрёк человечество на вековые страдания. С годами его сила и власть разрасталась, и на борьбу с ним отправились множество героев, среди которых — отважная расхитительница гробниц, пара любовников, маниакальный некромант, крылатые убийцы и бессмертный страж.

    «Хребет ночи» создан в трудоёмкой технике ротоскопии, которая состоит в покадровой перерисовке отснятого фильма с реальными актёрами. Лента создавалась на протяжении семи лет и снята в стиле таких художников, как ротоскопист и пионер «взрослой анимации» Ральф Бакши и художник-фантаст Фрэнк Фразетта. Трейлер навевает о таких проектах как «Тяжёлый металл» (2000) и «Огонь и лёд» (1983).

    Роли озвучивали Ричард Э. Грант («Звездные войны: Скайуокер. Восход»), Люси Лоулесс («Зена: Королева воинов»), Пэттон Освальт («Курс биологии»), Бетти Гэбриел («Прочь») и Джо Манганьелло («Супер Майк», «Лига Справедливости»).

    Ультра-жестокое фэнтези было представлено 18 марта на виртуальном кинофестивале South by Southwest. Некоторые критики ругали мультфильм за запутанное повествование, но он также произвел впечатление на всех своими визуальными эффектами.

    В кинотеатрах и в цифре «Хребет ночи» выйдет уже 29 октября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 8
    0
    11855
    Йон Колфер «Последний дракон»: сага о циничном ящере с луизианских болот

    Достойный американский боевик с драконом в образе «крутого парня».

    1
    0
    20674
    Impostor Factory: крошечная рецензия на крошечную игру

    Внезапный филлер в хорошей истории.

    Мир фантастики №215 (октябрь 2021) 1
    0
    37688
    Мир фантастики №215 (октябрь 2021)

    «Дюна» Фрэнка Герберта во всех проявлениях

    Какие сериалы возвращаются в октябре 2021? «Ходячие мертвецы», «Лок и ключ» 4
    0
    65988
    Какие сериалы возвращаются в октябре 2021? «Ходячие мертвецы», «Лок и ключ»

    А также документальный сериал о создании фильмов нашего детства и воссоединение актёров «Звёздного крейсера „Галактика“».

    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи
    0
    77147
    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи

    Фэндомы, общий сбор! В онлайн-кинотеатрах идут Injustice и «Армия мертвецов», «Звёздные войны» и «Яркость», «Покемон» и «Питер Пэн».

    Games Workshop представила девятую редакцию Warhammer 40,000. Что изменилось? 2
    0
    196149
    Обсуждаем, как подружиться с Warhammer, в 34-м выпуске подкаста

    Подкаст для трона подкастов!

    Видео: Ануар, BadComedian и другие гости играют в «Космический контакт»
    0
    202836
    Видео: Ануар, BadComedian и другие гости играют в «Космический контакт»

    Ролик-летсплей в честь анонса нового тиража. Увы, придётся подождать до следующего года.

    «Вавилон-5»: чего ждать от ремейка? 3
    0
    124878
    «Вавилон-5»: чего ждать от ремейка?

    Будет ли у создателей такая свобода, как раньше? И верно ли, что если сериал снимают для The CW — то пиши пропало, будут китч и цветные лосины?

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить