Трейлер французского анимационного фильма «Марс Экспресс»

Студия Gebeka Films опубликовала трейлер французской анимационной полнометражки под названием «Марс Экспресс».
Режиссером выступает Жереми Перен, работавший над проектами «Кризис Юнга», «Последний человек» и Die Like, Share.
Действие разворачивается в далеком будущем, а в центре сюжета два частных сыщика, которые ищут студента, создавшего код для снятия всех ограничений с роботов.
Премьера во Франции состоится 22 ноября.
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