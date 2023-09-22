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    Трейлер французского анимационного фильма «Марс Экспресс»

    22 сентября 2023
    Фото аватара
    22.09.2023
    467
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    Трейлер французского анимационного фильма «Марс Экспресс»

    Студия Gebeka Films опубликовала трейлер французской анимационной полнометражки под названием «Марс Экспресс».

    Режиссером выступает Жереми Перен, работавший над проектами «Кризис Юнга», «Последний человек» и Die Like, Share.

    Действие разворачивается в далеком будущем, а в центре сюжета два частных сыщика, которые ищут студента, создавшего код для снятия всех ограничений с роботов.

    Премьера во Франции состоится 22 ноября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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