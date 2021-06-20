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    Трейлер французской фантастической киноленты «Последний день Земли» с Жаном Рено

    20 июня 2021
    20.06.2021
    1137
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    В сети появился трейлер французской фантастической киноленты «Последний день Земли» (фр. Le dernier voyage).

    Фильм повествует о будущем, в котором Земле угрожает опасность столкновения с Красной луной, которое грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р., который исчезает прямо перед вылетом.

    Режиссером выступает Ромен Киро.

    В актёрском составе значатся Хуго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин, Брюно Лоше, Эмили Гавуа-Кан, Жан-Люк Кушар, Дариус Гарривье, Доркас Коппин.

    Русский трейлер

    Премьера в Росcии назначена на 2 сентября 2021.

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