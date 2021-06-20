Трейлер французской фантастической киноленты «Последний день Земли» с Жаном Рено

В сети появился трейлер французской фантастической киноленты «Последний день Земли» (фр. Le dernier voyage).
Фильм повествует о будущем, в котором Земле угрожает опасность столкновения с Красной луной, которое грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р., который исчезает прямо перед вылетом.
Режиссером выступает Ромен Киро.
В актёрском составе значатся Хуго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин, Брюно Лоше, Эмили Гавуа-Кан, Жан-Люк Кушар, Дариус Гарривье, Доркас Коппин.
Русский трейлер
Премьера в Росcии назначена на 2 сентября 2021.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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