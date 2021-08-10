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    Новости

    Третий сезон «Рокового патруля» выйдет 23 сентября

    10 августа 2021
    10.08.2021
    234
    0 минут на чтение

    HBO Max выпустил первый тизер третьего сезона «Рокового патруля» — абсурдистского и сюрреалистичного сериала о команде супергероев поневоле.

    Третий сезон обещает завершить начатую во втором линию Дороти. Её конфликт со Свечкоделом не успели показать из-за того, что съёмочная площадка ушла на карантин, и потому в эфир дали на один эпизод меньше. Продолжение также столкнёт героев-неудачников с Мадам Руж (её играет Мишель Гомез, известная по «Доктору Кто» и новой «Сабрине»). Она прибывает на машине времени, чтобы посвятить Патруль в особую миссию, но… сама же о ней и забывает.

    Третий сезон сериала начнёт выходить 23 сентября на HBO Max.

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     Александр Стрепетилов |  29.05.2019

    Самый смелый и самый самобытный сериал по комиксам DC, в котором четвёртую стену снесли к чертям.

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