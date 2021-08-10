Третий сезон «Рокового патруля» выйдет 23 сентября

HBO Max выпустил первый тизер третьего сезона «Рокового патруля» — абсурдистского и сюрреалистичного сериала о команде супергероев поневоле.

Третий сезон обещает завершить начатую во втором линию Дороти. Её конфликт со Свечкоделом не успели показать из-за того, что съёмочная площадка ушла на карантин, и потому в эфир дали на один эпизод меньше. Продолжение также столкнёт героев-неудачников с Мадам Руж (её играет Мишель Гомез, известная по «Доктору Кто» и новой «Сабрине»). Она прибывает на машине времени, чтобы посвятить Патруль в особую миссию, но… сама же о ней и забывает.

Третий сезон сериала начнёт выходить 23 сентября на HBO Max.