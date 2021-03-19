У Avatar Studios в планах уже несколько проектов во вселенной «Легенды об Аанге»

Президент Nickelodeon Брайан Роббинс в интервью Deadline немного рассказал о том, что ждет фанатов «Аватара: Легенда об Аанге» в будущем.
Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко собираются построить целую вселенную, которую называют Avatar Airbender.
Думаю, в нее войдут картина для кинотеатров, анимация, несколько телесериалов и наверняка парочка-другая полнометражек. Вероятно, очень скоро мы сможем раскрыть детали первого проекта, но он пока на раннем этапе производства.
В феврале стало известно, что открылась студия Avatar Studios, которая будет заниматься исключительно «Аватаром». Сейчас она работает над полнометражным анимационным фильмом.
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Также стали известные некоторые подробности о героях.
Авторы «Легенды об Аанге» займутся расширением вселенной
Их первым проектом будет анимационный полнометражный фильм.
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