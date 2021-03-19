У Avatar Studios в планах уже несколько проектов во вселенной «Легенды об Аанге»

Президент Nickelodeon Брайан Роббинс в интервью Deadline немного рассказал о том, что ждет фанатов «Аватара: Легенда об Аанге» в будущем.

Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко собираются построить целую вселенную, которую называют Avatar Airbender.

Думаю, в нее войдут картина для кинотеатров, анимация, несколько телесериалов и наверняка парочка-другая полнометражек. Вероятно, очень скоро мы сможем раскрыть детали первого проекта, но он пока на раннем этапе производства.

В феврале стало известно, что открылась студия Avatar Studios, которая будет заниматься исключительно «Аватаром». Сейчас она работает над полнометражным анимационным фильмом.