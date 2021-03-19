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    Новости

    У Avatar Studios в планах уже несколько проектов во вселенной «Легенды об Аанге»

    19 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    19.03.2021
    608
    0 минут на чтение
    У Avatar Studios в планах уже несколько проектов во вселенной «Легенды об Аанге»

    Президент Nickelodeon Брайан Роббинс в интервью Deadline немного рассказал о том, что ждет фанатов «Аватара: Легенда об Аанге» в будущем.

    Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко собираются построить целую вселенную, которую называют Avatar Airbender.

    Думаю, в нее войдут картина для кинотеатров, анимация, несколько телесериалов и наверняка парочка-другая полнометражек. Вероятно, очень скоро мы сможем раскрыть детали первого проекта, но он пока на раннем этапе производства.

    В феврале стало известно, что открылась студия Avatar Studios, которая будет заниматься исключительно «Аватаром». Сейчас она работает над полнометражным анимационным фильмом.

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    Их первым проектом будет анимационный полнометражный фильм.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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