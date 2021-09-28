Уильям Шетнер экранизирует свои книги «Войны Тэк» в формате смешанной реальности

Deadline сообщил, что исполнитель роли Кирка в «Звёздном пути: Оригинальном сериале» Уильям Шетнер и его компания Вселенная Шетнера (Shatner Universe) объединились с Pure Imagination Studios для создания мультсериала по его серии книг «Войны Тэк». Это будет взрослая анимация, созданная с применением технологии смешанной реальности (MR) — смеси реального и виртуального пространства.

Шоу будет основано на серии научно-фантастических детективных романов «Войны Тэк» Уильяма Шетнера, опубликованных в 1989 году. Одноимённый мультсериал будет разработан и написан Мэттом Михновецем («24», «Звездные войны: Войны клонов»). Действие книг происходит в 2043 году и вращается вокруг бывшего детектива в Лос-Анджелесе будущего. Он был обвинен в распространении незаконного наркотика, искусственно стимулирующего мозговую деятельность человека. Этот наркотик в виде био-цифрового микрочипа представляет собой серьезную угрозу для будущего человечества и может стать смертельным вирусом.

«Войны Тэк» задумывается как мультсериал смешанной реальности, то есть, зрители смогут участвовать в сериале, используя мобильные телефоны, планшеты или другую технику. Сериал можно смотреть и как самостоятельное произведение, но уровень погружения в шоу повысится благодаря интерактивности и возможности стать частью повествования.

Продюсеры заявляют, что мультсериал в смешанной реальности — это первый шаг в создании мультивселенной в реальном времени с участием Шетнера, культовой фигуры, которая участвовала в расширении границ на протяжении всей своей карьеры.

Франшиза «Войны Тэк» началась как серия книг и продолжилась как популярный телесериал с участием Шетнера, а затем — как серия комиксов и видеоигра. Сериал шел с 1994 по 1996 год и был номинирован на премию «Эмми».