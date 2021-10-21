Утечка: отрывок тизера Uncharted с Томом Холландом

20 октября в соцсетях раньше времени появилась экранная запись отрывка первого тизер-трейлера экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.

Увы, качество видео оставляет желать лучшего. Sony должна поделиться нормальной (и полноценной) версией сегодня.

В самом ролике можно увидеть знаменитую сцену из Uncharted 3: Drake’s Deception, в котором Нейтан Дрейк выпадает из летящего самолета.

Режиссером выступает Рубен Фляйшер, известный по «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Также в фильме снялся Марк Уолберг в роли Салли.

В России картина получила название «Анчартед: На картах не значится». Премьера состоится 18 февраля 2022 года.