    3
    Новости

    Утечка: отрывок тизера Uncharted с Томом Холландом

    21 октября 2021
    21.10.2021
    147
    0 минут на чтение
    В сети раньше времени появился

    20 октября в соцсетях раньше времени появилась экранная запись отрывка первого тизер-трейлера экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.

    Увы, качество видео оставляет желать лучшего. Sony должна поделиться нормальной (и полноценной) версией сегодня.

    В самом ролике можно увидеть знаменитую сцену из Uncharted 3: Drake’s Deception, в котором Нейтан Дрейк выпадает из летящего самолета.

    Режиссером выступает Рубен Фляйшер, известный по «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Также в фильме снялся Марк Уолберг в роли Салли.

    В России картина получила название «Анчартед: На картах не значится». Премьера состоится 18 февраля 2022 года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе 4
    0
    2614
    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе

    Не странно ли, что в стольких сказках были Иванушки-дурачки и Василисы Премудрые, но каждый раз это как будто другие герои? 

    На Kickstarter открылся сбор средств на издание артбука Симона Столенхага The Labyrinth 12
    0
    69252
    Саймон Столенхаг «Лабиринт»: артбук о странном и мрачном мире

    Как и прежде, вас ждут гротескные машины, природные аномалии и ретро-стиль. Но на сей раз всё гораздо мрачнее. Мир «Лабиринта» — это тусклое марево и пепельные дюны.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 2
    0
    112669
    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше?

    Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?

    «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное 7
    0
    176964
    «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное

    Красивый и неглупый сериал про то, что киновселенную Marvel не собьёт с курса даже зомби-апокалипсис.  

    Дмитрий Глуховский «Пост». Без знания истории человек слеп!
    0
    213985
    Дмитрий Глуховский «Пост». Без знания истории человек слеп!

    Постапокалипсис, который оказывается политико-религиозным памфлетом, сильным и очень кровавым.

    Читаем рассказ: Ника Милосердова «Последнее видение»
    0
    471566
    Читаем рассказ: Ника Милосердова «Последнее видение»

    Знакомый сюжет, описанный с точки зрения персонажей, которым вы никогда не придавали значения…

    «Вечные» в комиксах: что нужно знать о героях нового фильма Marvel 17
    0
    267738
    «Вечные» в комиксах: что нужно знать о героях нового фильма Marvel

    Как они появились? Кто в команде? Зачем они киновселенной?

    Pathfinder: Wrath of the Righteous. Обзор самой длинной игры в истории «Мира фантастики» 4
    0
    320908
    Pathfinder: Wrath of the Righteous. Обзор самой длинной игры в истории «Мира фантастики»

    Прости, «Дикая Охота», но трон больше не твой.

    Спецпроекты

    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить