Утечка: отрывок тизера Uncharted с Томом Холландом

20 октября в соцсетях раньше времени появилась экранная запись отрывка первого тизер-трейлера экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.
Увы, качество видео оставляет желать лучшего. Sony должна поделиться нормальной (и полноценной) версией сегодня.
В самом ролике можно увидеть знаменитую сцену из Uncharted 3: Drake’s Deception, в котором Нейтан Дрейк выпадает из летящего самолета.
Режиссером выступает Рубен Фляйшер, известный по «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Также в фильме снялся Марк Уолберг в роли Салли.
В России картина получила название «Анчартед: На картах не значится». Премьера состоится 18 февраля 2022 года.
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