Утечка: трейлер третьего сезона «Мандолорца»

В сети обратили внимание на утёкший трейлер третьего сезона «Мандалорца» — сериала по «Звёздным войнам».

Если новость кажется вам знакомой, то всё в порядке. Ранее мы писали, что с фестиваля Star Wars Celebration также утёк показанный трейлер. Возможно, это продолжение того же ролика — в прошлый раз слили не всё.

В трейлере показали Дина Джарина, который отправляется на встречу с Бо-Катан Крайз после разговора с мандалоркой-Оружейницей. Похоже, Крайз и Джарин объединят усилия по восстановлению планеты. Судя по всему, антагонистом выступит Бо-Катан Крайз, жаждущая получить власть и причитающийся ей Чёрный меч.

А в самом конце, по всей видимости, показали город на Мандалоре.

Сериал вернётся в феврале 2023-го.