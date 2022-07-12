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    Новости

    Утечка: трейлер третьего сезона «Мандолорца»

    12 июля 2022
    12.07.2022
    703
    0 минут на чтение
    Утечка: трейлер третьего сезона «Мандолорца»

    В сети обратили внимание на утёкший трейлер третьего сезона «Мандалорца» — сериала по «Звёздным войнам».

    Если новость кажется вам знакомой, то всё в порядке. Ранее мы писали, что с фестиваля Star Wars Celebration также утёк показанный трейлер. Возможно, это продолжение того же ролика — в прошлый раз слили не всё.

    В трейлере показали Дина Джарина, который отправляется на встречу с Бо-Катан Крайз после разговора с мандалоркой-Оружейницей. Похоже, Крайз и Джарин объединят усилия по восстановлению планеты. Судя по всему, антагонистом выступит Бо-Катан Крайз, жаждущая получить власть и причитающийся ей Чёрный меч.

    А в самом конце, по всей видимости, показали город на Мандалоре.

    Сериал вернётся в феврале 2023-го.

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