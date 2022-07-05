В 2023 году выйдет аниме по сверхпопулярной манхве «Поднятие уровня в одиночку»

Crunchyroll анонсировал аниме-адаптацию крайне популярной манхвы «Поднятие уровня в одиночку» (или Solo Leveling в оригинале) за авторством Чугонга и Сонрака Чжана.

За производство отвечает студия A-1 Pictures. Постановкой займется режиссер Sword Art Online Сюнсукэ Накасигэ. Сценарий напишет Нобору Кимура, известный по «Фантому: Реквием по Призраку». А дизайном персонажей займется Томоко Судо, приложивший руку к «Синему экзорцисту» и «Темному дворецкому».

По сюжету 10 лет назад в мире появились Врата, откуда на Землю проникли монстры. Но вместе с этим избранные люди — Охотники — получили силы, которые помогли им противостоять чудищам. А в центре внимания слабый парень Сон Джин, которому даже подземелье самого низкого ранга трудно. В одном из таких он однажды погибает… или не совсем.

Премьера состоится в 2023 году — точной даты пока нет.

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