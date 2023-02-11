В разработку официально запущен «Риддик 4» с Вином Дизелем

Четвёртая часть расскажет о Риддике, который возвращается на свою родную планету спустя долгие годы, почти и не помня её. Оставленная в руинах и разграбленная некромонгерами, Фурия продолжила существование, а многие фурийцы оказались похожи на Риддика сильнее, чем он мог себе представить.

Дизель вернётся к главной роли и станет продюсером проекта, а сценарий напишет Дэвид Туи, автор истории оригинальных фильмов.