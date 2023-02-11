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    Новости

    В разработку официально запущен «Риддик 4» с Вином Дизелем

    11 февраля 2023
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    11.02.2023
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    «Риддик 4» с Вином Дизелем официально запущен в разработку

    Вин Дизель анонсировал четвертый фильм в серии о Риддике, опубликовав в соцсетях концепт-арт с персонажем. Новая часть получила подзаголовок «Фурия» по названию родной планеты Риддика.

    В разработку официально запущен «Риддик 4» с Вином Дизелем
    Четвёртая часть расскажет о Риддике, который возвращается на свою родную планету спустя долгие годы, почти и не помня её. Оставленная в руинах и разграбленная некромонгерами, Фурия продолжила существование, а многие фурийцы оказались похожи на Риддика сильнее, чем он мог себе представить.

    Дизель вернётся к главной роли и станет продюсером проекта, а сценарий напишет Дэвид Туи, автор истории оригинальных фильмов.

    Ранее Вин Дизель поделился кадром из материала-раскадровки четвёртого «Риддика». Судя по всему, знаменитый космический преступник встретит мальчика-фурианца, у которого глаза светятся белым, как и у самого Риддика.
    В разработку официально запущен «Риддик 4» с Вином Дизелем 1
    Первый фильм про Риддика вышел в 1999 году под названием «Черная дыра» и был вдохновлён повестью Айзека Азимова «Приход ночи». РО планах по созданию четвёртой части Дизель рассказал ещё в 2016 году, а в 2019 он сообщил о готовности сценария.

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