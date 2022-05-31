Видео: если бы штурмовики не промахивались

Специалисты по визуальным эффектам Corridor Digital опубликовали видеопародию на «Звёздные войны», в которых позволили небольшое допущение: если бы штурмовики попадали по врагам.

А всё дело в том, что в начале ролика Дарт Вейдер организовал солдатам лазерную коррекцию зрения. В итоге приключения Люка, Хана и Леи закончились очень быстро.