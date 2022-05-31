Видео: если бы штурмовики не промахивались

Специалисты по визуальным эффектам Corridor Digital опубликовали видеопародию на «Звёздные войны», в которых позволили небольшое допущение: если бы штурмовики попадали по врагам.
А всё дело в том, что в начале ролика Дарт Вейдер организовал солдатам лазерную коррекцию зрения. В итоге приключения Люка, Хана и Леи закончились очень быстро.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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