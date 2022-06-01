Видео: несколько свежих дополнений к настольным играм

Наши коллеги из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором рассказали о вышедших этой весной дополнениях к настольным играм.
Речь идёт как именно о дополнениях (коробка «Большой замес в маленьком Токио» для, собственно, «Замеса»), так и о развитии серии («Fluxx в Стране чудес»). Для «Ужаса Аркхэма» и вышли колоды сыщиков, а для MtG — большой и красивый артбук. Остальные подробности — в видео.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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