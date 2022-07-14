«Властелин колец: Кольца власти»: полноценный тизер возвращает в Средиземье 

Amazon представил практически полноценный трейлер «Колец власти» по вселенной Толкина — только ролик зачем-то назвал тизером. В нём встречаются знакомые по прошлым коротким тизерам кадры, но хватает и много новых. Особенно хорошо различимы дивные пейзажи, включая поселения людей, эльфов, гномов и хоббитов.
Кроме того, тизер показывает больше сцен с «метеоритом», Нуменором и молодыми Галадриэль и Элрондом.
Сериал стартует 2 сентября, в первом сезоне будет восемь эпизодов.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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