«Властелин колец: Кольца власти»: полноценный тизер возвращает в Средиземье 

Amazon представил практически полноценный трейлер «Колец власти» по вселенной Толкина — только ролик зачем-то назвал тизером. В нём встречаются знакомые по прошлым коротким тизерам кадры, но хватает и много новых. Особенно хорошо различимы дивные пейзажи, включая поселения людей, эльфов, гномов и хоббитов.

Кроме того, тизер показывает больше сцен с «метеоритом», Нуменором и молодыми Галадриэль и Элрондом.

Сериал стартует 2 сентября, в первом сезоне будет восемь эпизодов.