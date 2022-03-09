Все финалисты премии «Небьюла 2022»

Американская ассоциация писателей-фантастов (SWFA) представила финалистов 57-й ежегодной премии «Небьюла». Победителей назовут на онлайн-церемонии награждения, которая состоится в прямом эфире 21 мая.

Традиционно мы пишем русскоязычное название у тех произведений, что издавались на русском (или готовятся к изданию).

Лучший роман

The Unbroken — Ч. Л. Кларк

«Хозяева джиннов» — Ф. Джели Кларк

Machinehood — С. Б. Дивья

«Пустошь, что зовётся миром» — Аркади Мартин

Plague Birds — Джейсон Сэнфорд

Лучшая повесть

A Psalm for the Wild-Built— Бекки Чамберс

Fireheart Tiger — Альетт де Бодар

And What Can We Offer You Tonight — Преми Мохамед

Sun-Daughters, Sea-Daughters — Айми Огден

Flowers for the Sea — Зин И. Роклин

The Necessity of Stars — И. Кэтрин Тоублер

The Giants of the Violet Sea — Евгения Триантафиллу

Лучший рассказ

O2 Arena — Оганечовве Дональд Экпеки

Just Enough Rain — П. Г. Ли

(emet) — Лорен Ринг

That Story Isn’t the Story — Джон Уизвелл

Colors of the Immortal Palette — Кэролин М. Иоахим

Лучший короткий рассказ

Mr. Death — Аликс Хэрроу

Proof by Induction — Хосе Пабло Ириарте

Let All the Children Boogie — Сэм Джей Миллер

Laughter Among the Trees — Сьюзен Палюмбо

Where Oaken Hearts Do Gather — Сара Пинксер

For Lack of a Bed — Джон Уизвелл

Номинация имени Андре Нортон за детскую и подростковую фантастику

Victories Greater Than Death — Чарли Джейн Андерс

Thornwood — Ли Цайпесс

Redemptor — Джордан Ифуэко

A Snake Falls to Earth —Дарси Литтл Бэджер

Root Magic — Эден Ройс

Iron Widow — Сиран Джей Чжао

Номинация имени Рэя Брэдбери за лучшую постановку

На сайте премии также сообщается, что писательница Марта Уэллс попросила не выдвигать в номинацию «лучшая повесть» её новую историю из цикла «Дневники Киллербота». Уэллс считает, что её книги и так уже были отмечены за вклад в индустрию, пусть будут награждены другие имена.