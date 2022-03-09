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    Новости
    #конкурсы и премии

    Все финалисты премии «Небьюла 2022»

    9 марта 2022
    09.03.2022
    1489
    1 минута на чтение
    #конкурсы и премии
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    Американская ассоциация писателей-фантастов (SWFA) представила финалистов 57-й ежегодной премии «Небьюла». Победителей назовут на онлайн-церемонии награждения, которая состоится в прямом эфире 21 мая.

    Традиционно мы пишем русскоязычное название у тех произведений, что издавались на русском (или готовятся к изданию).

    Лучший роман

    • The Unbroken — Ч. Л. Кларк
    • «Хозяева джиннов» — Ф. Джели Кларк
    • Machinehood — С. Б. Дивья
    • «Пустошь, что зовётся миром» — Аркади Мартин
    • Plague Birds — Джейсон Сэнфорд

    Лучшая повесть

    • A Psalm for the Wild-Built— Бекки Чамберс
    • Fireheart Tiger — Альетт де Бодар
    • And What Can We Offer You Tonight — Преми Мохамед
    • Sun-Daughters, Sea-Daughters — Айми Огден
    • Flowers for the Sea — Зин И. Роклин
    • The Necessity of Stars — И. Кэтрин Тоублер
    • The Giants of the Violet Sea — Евгения Триантафиллу

    Лучший рассказ

    • O2 Arena — Оганечовве Дональд Экпеки
    • Just Enough Rain — П. Г. Ли
    • (emet) — Лорен Ринг
    • That Story Isn’t the Story — Джон Уизвелл
    • Colors of the Immortal Palette — Кэролин М. Иоахим

    Лучший короткий рассказ

    • Mr. Death — Аликс Хэрроу
    • Proof by Induction — Хосе Пабло Ириарте
    • Let All the Children Boogie — Сэм Джей Миллер
    • Laughter Among the Trees — Сьюзен Палюмбо
    • Where Oaken Hearts Do Gather — Сара Пинксер
    • For Lack of a Bed — Джон Уизвелл

    Номинация имени Андре Нортон за детскую и подростковую фантастику

    • Victories Greater Than Death — Чарли Джейн Андерс
    • Thornwood — Ли Цайпесс
    • Redemptor — Джордан Ифуэко
    • A Snake Falls to Earth —Дарси Литтл Бэджер
    • Root Magic — Эден Ройс
    • Iron Widow — Сиран Джей Чжао

    Номинация имени Рэя Брэдбери за лучшую постановку

    На сайте премии также сообщается, что писательница Марта Уэллс попросила не выдвигать в номинацию «лучшая повесть» её новую историю из цикла «Дневники Киллербота». Уэллс считает, что её книги и так уже были отмечены за вклад в индустрию, пусть будут награждены другие имена.

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