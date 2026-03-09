Все победители премии «Сатурн» в 2026 году: «Аватар 3» побеждает «Грешников»

Вчера в Лос-Анджелесе вручили премию в области кинофантастики «Сатурн». Её главными триумфаторами стали «Аватар: Пламя и пепел» и «Франкенштейн». «Аватар 3» номинировался на 12 наград и получил 5, в том числе как лучший научно-фантастический фильм. «Франкенштейн» номинировался на 11 и получил 4, став лучшим фильмом ужасов. А вот баловень критиков и премий, вампирская драма «Грешники» ограничилась двумя премиями.



