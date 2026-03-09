КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Горец»: вселенная бессмертных и её воплощения
Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года
Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире

Классика

Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики»
10 лучших фантастических фильмов Стивена Спилберга
Новости

Все победители премии «Сатурн» в 2026 году: «Аватар 3» побеждает «Грешников»

Кот-император
9 марта 20:37
123
5 минут на чтение
Вчера в Лос-Анджелесе вручили премию в области кинофантастики «Сатурн». Её главными триумфаторами стали «Аватар: Пламя и пепел» и «Франкенштейн». «Аватар 3» номинировался на 12 наград и получил 5, в том числе как лучший научно-фантастический фильм. «Франкенштейн» номинировался на 11 и получил 4, став лучшим фильмом ужасов. А вот баловень критиков и премий, вампирская драма «Грешники» ограничилась двумя премиями.

Из сериалов больше всего премий получил «Андор» по «Звёздным войнам». Кроме того, специальную премию получил Джордж Лукас, который лично явился её забрать, и ещё несколько кинематографистов.

Список победителей:

Джейкоб Элорди в «Франкенштейне»

Лучшие жанровые фильмы:

Лучший научно-фантастический фильм: «Аватар: Пламя и пепел»
Лучший фэнтези-фильм: «Злая: Навсегда»
Лучший фильм ужасов: «Франкенштейн»
Лучшая киноэкранизация: «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
Лучший триллер: «Грешники»
Лучший боевик или приключенческий фильм: «Миссия: Невыполнима — Финальная расплата»
Лучший независимый фильм: «Поймать монстра»
Лучший иностранный фильм: «Бессмертный 2: Кровавая дорога домой»
Лучший мультфильм: «Зверополис 2»

Актёры в фильмах:

Лучший киноактёр: Том Круз («Миссия: Невыполнима)
Лучшая киноактриса: Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти»)
Лучший киноактёр второго плана: Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
Лучшая киноактриса второго плана: Сигурни Уивер («Поймать монстра»)
Лучший юный киноактёр или актриса: Джек Чемпион («Аватар: Пламя и пепел»)

Джек Чемпион в «Аватаре: Пламя и пепел»

Другие кинематографисты:

Лучший режиссёр: Джеймс Кэмерон («Аватар: Пламя и пепел»)
Лучший киносценарий: «Аватар: Пламя и пепел»
Лучшие спецэффекты: «Аватар: Пламя и пепел»
Лучшая музыка в кино: Nine Inch Nails («Трон: Арес»)
Лучшая работа художника: «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
Лучший грим: «Франкенштейн»
Лучший монтаж: «Грешники»
Лучшие костюмы: «Франкенштейн»

Телесериалы:

Лучший научно-фантастический сериал: «Андор»
Лучший фэнтези-сериал: «Чужестранка»
Лучший сериал ужасов: «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Лучший новый жанровый сериал: «Из многих»
Лучший боевик или приключенческий сериал: «Дастер»
Лучший сериал-триллер: «Декстер»
Лучший супергеройский сериал: «Миротворец»
Лучший телефильм или минисериал: «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Лучший мультсериал или телевизионный мультфильм: «Хищник: Убийца убийц»

Диего Луна в «Андоре»

Актёры в сериалах:

Лучший сериальный актёр: Диего Луна («Андор»)
Лучшая сериальная актриса: Рей Сихорн («Из многих»)
Лучший сериальный актёр второго плана: Стеллан Скарскгард («Андор»)
Лучшая сериальная актриса второго плана: Каролина Выдра («Из многих»)
Лучшая гостевая звезда в сериале: Дэвид Дастмалчян («Декстер»)
Лучший юный актёр в сериале: Рави Кабот-Коньерс («Звёздные войны: Опорная команда»)

Награды за домашнее видео:

Лучшее издание в 4К: «Злая» Лучшее классическое издание: «Порок» (2001) Лучшее коллекционное издание: серия комедий «Розовая пантера» Лучшее издание сериала: «Чаки»

Специальные награды за заслуги:

Джордж Лукас, режиссёр
Кристофер Маккуори, режиссёр
Терри Маталас, сценарист
Фильм «Чужие» (к 40-летию) и сериал «Звёздный путь» (к 60-летию)

Что это за премия такая?

Премия «Сатурн»: история и скандалы

Александр Гагинский

30.06.2014

27241

Премию «Сатурн» вручают более 40 лет. Вспомним, как появился «фантастический «Оскар» и почему его номинации всегда вызывают горячие споры.

А вот что выбрал «Мир фантастики»:

Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи

Александр Гагинский

24.12.2025

47924

Год оживших мертвецов и неожиданных возрождений.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Арнольд Шварценеггер анонсировал сюжет нового «Конана» и возвращение в «Хищника»

Новости

Слух: кто может сыграть Арагорна и Арвен в «Охоте на Голлума»
Пока это только переговоры.

Новости

Disney отменила киноремейк мультфильма «Робин Гуд» 1973 года
Конкретных причин не назвали.

Новости

Режиссер «Легенды о волках» показал тизер нового мультфильма — «Родственные души»
Премьеру стоит ожидать не раньше 2028 года.

Новости

Главную тайну One Piece опустили на дно океана — фанаты уже готовятся к поискам
Поиски ответов обойдутся по меньшей мере в 100 тысяч долларов.

Новости

Хороший мультфильм от Pixar — что критики пишут о «Прыгунах»

Новости

В Diablo IV дадут сыграть за Мясника и проведут кроссовер с DOOM

Новости

Продолжение «Дикого робота»: объявлен новый режиссёр, и это не Крис Сандерс
Он только пишет сценарий.

Новости

Трейлер финального сезона «Пацанов»

Новости

Трейлер финала «Доктора Стоуна»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты