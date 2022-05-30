Второй сезон антологии Star Wars: Visions выйдет весной 2023-го

На фестивале Star Wars Celebration анонсировали второй сезон анимационной антологии Star Wars: Visions («Звёздные войны: Видения») — продолжение запланировано на весну 2023-го. Тизеров и концептов нет, только логотип и пара подробностей.

Прежде всего, создатели объявили, что будут сотрудничать со студиями по всему миру, включая художников из Индии, Ирландии, Испании и других. Исполнительный продюсер Lucasfilm добавил, у «Звёздных войн» и аниме яркое совместное будущее.

Первый сезон «Видений» вышел в сентябре 2021-го. В сборник вошли несколько короткометражных фильмов, выполненных в разных стилях разными японскими студиями.