Второй сезон антологии Star Wars: Visions выйдет весной 2023-го

На фестивале Star Wars Celebration анонсировали второй сезон анимационной антологии Star Wars: Visions («Звёздные войны: Видения») — продолжение запланировано на весну 2023-го. Тизеров и концептов нет, только логотип и пара подробностей.
Прежде всего, создатели объявили, что будут сотрудничать со студиями по всему миру, включая художников из Индии, Ирландии, Испании и других. Исполнительный продюсер Lucasfilm добавил, у «Звёздных войн» и аниме яркое совместное будущее.
Первый сезон «Видений» вышел в сентябре 2021-го. В сборник вошли несколько короткометражных фильмов, выполненных в разных стилях разными японскими студиями.
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Пожалуй, именно этого «Звёздным войнам» не хватало: творческая свобода и взгляд на далёкую галактику с самых разных сторон. Но, конечно, не все серии одинаково хороши — и нам точно нужны были ТРИ вариации «Семи самураев»?
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