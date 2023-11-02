Второй сезон «Дома дракона» выйдет летом 2024 года, а продолжение The Last of Us — в 2025-м

Программный директор HBO Кейси Блойс в рамках пресс-ивента в Нью-Йорке поделился некоторыми подробностями о грядущих проектах.
Так, второй сезон «Дома дракона» выйдет летом 2024 года — точной даты пока нет. Журналистам даже показали первый трейлер сериала.
Съемки другого спин-оффа «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» должны стартовать весной 2024 года, если к тому времени забастовка голливудских актеров подойдет к концу.
Также стало известно, что производство второго сезона The Last of Us должно стартовать в начале 2024 года. А релиз произойдет не раньше 2025-го.
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