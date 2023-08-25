Выживач по «Властелину колец», Space Marine 2 и Zenless Zone Zero — много геймплея с gamescom 2023

C 22 по 27 августа в Кёльне проходит ежегодная выставка gamescom, в рамках которой разработчики показывают журналистам и обычным посетителям свои игры.
Собрали в одной заметке главные геймплейные ролики с мероприятия.
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Saber Interactive показала 14 минут геймплея Space Marine 2, в котором продемонстрировала столкновение двух армий и другие события.
Игра была заявлена на 2023 год, но до сих пор не обзавелась точной датой релиза.
The Lord of the Rings: Return to Moria
14 минут геймплея кооперативного выживача во вселенной «Властелина колец», в которой игроки возьмут на себя роль гномов.
В ролике можно увидеть спуск в глубочайшую пещеру, добычу ресурсов (под песни), сражение с орками и совместную попойку.
Релиз состоится 27 октября.
RoboCop: Rogue City
16 минут геймплея шутера от первого лица про Робокопа, в котором можно увидеть ОЧЕНЬ много перестрелок с бандитами и несколько сюжетных заставок.
Релиз ожидается 9 ноября на PS5, XSX/S и ПК.
Mortal Kombat 1
17 минут геймплея из начала Mortal Kombat 1, которая станет мягким перезапуском серии (и вселенной). Только сразу предупредим: в ролике есть несколько сюжетных спойлеров.
Файтинг выйдет 19 сентября на всех основных платформах.
Zenless Zone Zero
6 минут геймплея Zenless Zone Zero, в котором можно увидеть активности в хабе вроде аркадных игр и зрелищные сражения с монстрами.
Игру разрабатывает HoYoverse, ответственная за Genshin Impact и Honkai: Star Rail.
Даты релиза пока нет.
Path of Exile 2
В сумме около 20 минут геймплея за воина, охотницу и друида в Path of Exile 2.
Закрытая бета стартует 7 июня 2024 года.
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Александр Ремизов
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