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    Выживач по «Властелину колец», Space Marine 2 и Zenless Zone Zero — много геймплея с gamescom 2023

    25 августа 2023
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    25.08.2023
    750
    1 минута на чтение
    Выживач по «Властелину колец», Space Marine 2, Zenless Zone Zero

    C 22 по 27 августа в Кёльне проходит ежегодная выставка gamescom, в рамках которой разработчики показывают журналистам и обычным посетителям свои игры.

    Собрали в одной заметке главные геймплейные ролики с мероприятия.

    Warhammer 40,000: Space Marine 2

    Saber Interactive показала 14 минут геймплея Space Marine 2, в котором продемонстрировала столкновение двух армий и другие события.

    Игра была заявлена на 2023 год, но до сих пор не обзавелась точной датой релиза.

    The Lord of the Rings: Return to Moria

    14 минут геймплея кооперативного выживача во вселенной «Властелина колец», в которой игроки возьмут на себя роль гномов.

    В ролике можно увидеть спуск в глубочайшую пещеру, добычу ресурсов (под песни), сражение с орками и совместную попойку.

    Релиз состоится 27 октября.

    RoboCop: Rogue City

    16 минут геймплея шутера от первого лица про Робокопа, в котором можно увидеть ОЧЕНЬ много перестрелок с бандитами и несколько сюжетных заставок.

    Релиз ожидается 9 ноября на PS5, XSX/S и ПК.

    Mortal Kombat 1

    17 минут геймплея из начала Mortal Kombat 1, которая станет мягким перезапуском серии (и вселенной). Только сразу предупредим: в ролике есть несколько сюжетных спойлеров.

    Файтинг выйдет 19 сентября на всех основных платформах.

    Zenless Zone Zero

    6 минут геймплея Zenless Zone Zero, в котором можно увидеть активности в хабе вроде аркадных игр и зрелищные сражения с монстрами.

    Игру разрабатывает HoYoverse, ответственная за Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

    Даты релиза пока нет.

    Path of Exile 2

    В сумме около 20 минут геймплея за воина, охотницу и друида в Path of Exile 2.

    Закрытая бета стартует 7 июня 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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