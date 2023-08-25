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    Warner Bros. перенесла «Дюну 2» и другие фильмы

    25 августа 2023
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    25.08.2023
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    Warner Bros. перенесла «Дюну 2» и другие фильмы

    Warner Bros. перенесла несколько фильмов в связи с забастовкой сценаристов и актёров. Одна из самых ожидаемых картин — вторая часть «Дюны» — теперь запланирована на 14 марта вместо 3 ноября.

    Переносы не коснулись фильмов, запланированных на рождественские праздники:

    • «Вонка» по-прежнему выходит 15 декабря;
    • «Аквамен и Потерянное царство» — 20 декабря.

    Однако у некоторых картин 2024-го графики тоже сдвинули:

    • «Годзилла против Конга: Новая Империя» теперь выйдет не 14 марта, а 12 апреля.
    • А вот аниме-мультфильм «Властелин колец: Война Рохиррим» придётся подождать — теперь он запланирован на 13 декабря 2024-го.
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