Warner Bros. перенесла «Дюну 2» и другие фильмы

Warner Bros. перенесла несколько фильмов в связи с забастовкой сценаристов и актёров. Одна из самых ожидаемых картин — вторая часть «Дюны» — теперь запланирована на 14 марта вместо 3 ноября.

Переносы не коснулись фильмов, запланированных на рождественские праздники:

«Вонка» по-прежнему выходит 15 декабря;

«Аквамен и Потерянное царство» — 20 декабря.

Однако у некоторых картин 2024-го графики тоже сдвинули: