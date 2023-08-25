Warner Bros. перенесла «Дюну 2» и другие фильмы

Warner Bros. перенесла несколько фильмов в связи с забастовкой сценаристов и актёров. Одна из самых ожидаемых картин — вторая часть «Дюны» — теперь запланирована на 14 марта вместо 3 ноября.
Переносы не коснулись фильмов, запланированных на рождественские праздники:
- «Вонка» по-прежнему выходит 15 декабря;
- «Аквамен и Потерянное царство» — 20 декабря.
Однако у некоторых картин 2024-го графики тоже сдвинули:
- «Годзилла против Конга: Новая Империя» теперь выйдет не 14 марта, а 12 апреля.
- А вот аниме-мультфильм «Властелин колец: Война Рохиррим» придётся подождать — теперь он запланирован на 13 декабря 2024-го.
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Александр Ремизов
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