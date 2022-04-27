Warner Bros. запустила в производство продолжение «Бэтмена»

Warner Bros. во время панели на фестивале CinemaCon анонсировала вторую часть «Бэтмена». Фильм напишет и поставит Мэтт Ривз, а Тёмного рыцаря снова сыграет Роберт Паттинсон.

Подробностей о сюжете и персонажей сиквела пока нет.

Решение о продлении вполне закономерное — картина собрала по миру 759 миллионов долларов. Почти половина суммы пришлась на кассу в США.

Фильм уже вышел в онлайн-кинотеатре HBO Max, где показал один из лучших стартов за время существования сервиса. Его за неделю посмотрели с 4,1 миллиона аккаунтов — цифра уступает только «Мортал Комбату» с 4,3 миллионов.