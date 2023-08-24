WB перевыпустит DC-трилогию Зака Снайдера в 4К-формате

Warner Bros. перевыпустит фильмы Зака Снайдера во вселенной DC в рамках одной коллекции.
Это будут «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и режиссерская версия «Лиги справедливости».
Компания улучшит качество и увеличит разрешение до 4K.
В коллекции будет восемь дисков, которые не получится купить отдельно. Уже сейчас можно оформить предзаказ на Amazon.
Цена удовольствия — 101 доллар. Релиз состоится 3 октября.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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