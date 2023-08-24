WB перевыпустит DC-трилогию Зака Снайдера в 4К-формате

Warner Bros. перевыпустит фильмы Зака Снайдера во вселенной DC в рамках одной коллекции.

Это будут «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и режиссерская версия «Лиги справедливости».

Компания улучшит качество и увеличит разрешение до 4K.

В коллекции будет восемь дисков, которые не получится купить отдельно. Уже сейчас можно оформить предзаказ на Amazon.

Цена удовольствия — 101 доллар. Релиз состоится 3 октября.