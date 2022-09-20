«Я хочу жить» — вышел трейлер «Клуба полуночников» Майка Флэнагана

Netflix опубликовал полноценный трейлер хоррор-сериала «Клуб полуночников» от создателя «Призраков дома на холме» Майка Флэнагана.
Это экранизация одноименного романа Кристофера Пайка, по сюжету которого группа молодых пациентов доживают свои последние дни в хосписе Роттердама и каждую ночь рассказывают друг другу страшные истории.
Премьера состоится 8 октября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Восстание пылесосовВы правда хотите, чтобы домашнюю работу делала точная копия человека с разумом и эмоциями?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.