«Я устроила конец света дважды» — трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»

Netflix наконец показал полноценный трейлер третьего сезона супергеройского сериала «Академия Амбрелла».
По сюжету из-за временного парадокса главные герои оказываются в реальности, где даже не существует академии «Амбрелла». Вместо нее там академия «Спэрроу» — с совершенно другой командой.
Сериал вернется на экраны 22 июня.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Круговорот «Звёздных войн» во времени«Очень похоже на „Возвращение джедая“».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.