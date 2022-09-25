«Задача трёх тел», сиквелы «Достать ножи» и «Энолы Холмс» — что показали на Netflix Tudum

Прошлым вечером Netflix провел Tudum 2022 — большую презентацию ожидаемых проектов стримингового сервиса. Своё название ивент получил от фирменного звука заставки.

Мы собрали самые интересные постеры, трейлеры и анонсы.

Анонсы

Задача трёх тел

На ивенте Netflix сообщил, что завершились съёмки первого сезона «Задачи трёх тел» по циклу книг Лю Цысиня. Над сериалом работали шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Также создатели показали кадры со съёмок шоу.

«Задачи трёх тел» выйдут на Netflix в следующем году.

Ведьмак

Третий сезон «Ведьмака» наконец-то обрёл дату выхода — ждём возвращение сериала про охотника на монстров летом 2023 года.

Ведьмак: Происхождение

А уже 25 декабря Netflix выпустит приквел «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение», события которого происходят за 1200 лет до оригинального шоу. По этому случаю нам показали постер.

А также к сериалу присоединилась актриса Минни Драйвер — она станет рассказчиком сериала про Сопряжение Сфер.

1899

Netflix объявил дату выхода долгожданного сериала «1899» от создателей «Тьмы» — он появится на экранах 17 ноября.

Алиса в Пограничье

Японский научно-фантастический триллер «Алиса в Пограничье» обзавёлся вторым сезоном, который выйдет 22 декабря.

Читайте также «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?

Трейлеры и отрывки

Достать ножи 2

Netflix показал отрывок из «Достать ножи 2» о новом деле детектива Бенуа Блана. Премьера намечена на декабрь.

«Энола Холмс 2»

Новый трейлер продолжения «Энолы Холмс» представила Милли Бобби Браун, исполнившая главную роль в фильме. Лента выйдет уже 4 ноября.

«Уэнсдэй»

Новый отрывок из грядущего сериала про Уэнсдей Аддамс — в нём девочка борется с той самой рукой, бегающей на пальцах. Шоу про дочь Мортиши и Гомеса Адамс, отправившуюся на обучение в академию Nevermore, выйдет 23 ноября.

«Люпен»

Авантюрно-криминальный триллер про хитроумного вора Ассана Диопа, который вдохновляется знаменитым пройдохой Арсеном Люпеном, получил третий сезон! Правда, пока неизвестно, когда он выйдет.

«Тень и кость»

На Tudum показали сник-пик второго сезона царь-панка «Тень и кость», фэнтези-сериала по романам писательницы Ли Бардуго. Дата выхода пока неизвестна.

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«Страна снов»

А вот и небольшой отрывок из фэнтези фильма «Страна снов», в котором рогатый щеголь Джейсон Момоа помогает юной героине Марлоу Барклей отыскать её отца в стране снов.

Премьеру обещают 18 ноября.

«Викинги: Вальхалла»

Netflix показал дебютный тизер второго сезона «Вальхаллы», древней истории викингов, осваивающих новые территории. Премьера состоится в 2023 году.

«Школа добра и зла»

На ивенте представили отрывок из фильма Пола Фига «Школа добра и зла», основанного на серии романов американского писателя Сомана Чайнани. В актёрском составе значатся Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Керри Вашингтон («Рэй»).

Лента о школе чародейства появится на экранах 19 октября.

Пиноккио

На Tudum нашлось место и для нового мультфильма Гильермо дель Торо — зрителям показали закулисный взгляд на работу над анимацией кукольного «Пиноккио». Ждём в декабре!