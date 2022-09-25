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    Новости

    «Задача трёх тел», сиквелы «Достать ножи» и «Энолы Холмс» — что показали на Netflix Tudum

    25 сентября 2022
    25.09.2022
    6267
    3 минуты на чтение
    «Достать ножи 2» и «Уэнсдэй» — что показали на Netflix Tudum 7

    Прошлым вечером Netflix провел Tudum 2022 — большую презентацию ожидаемых проектов стримингового сервиса. Своё название ивент получил от фирменного звука заставки.

    Мы собрали самые интересные постеры, трейлеры и анонсы.

    Анонсы

    Задача трёх тел

    На ивенте Netflix сообщил, что завершились съёмки первого сезона «Задачи трёх тел» по циклу книг Лю Цысиня. Над сериалом работали шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Также создатели показали кадры со съёмок шоу.

    «Задачи трёх тел» выйдут на Netflix в следующем году.

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    Он выйдет в следующем году.

    Ведьмак

    Третий сезон «Ведьмака» наконец-то обрёл дату выхода — ждём возвращение сериала про охотника на монстров летом 2023 года.

    «Достать ножи 2» и «Уэнсдэй» — что показали на Netflix Tudum

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    Ведьмак: Происхождение

    А уже 25 декабря Netflix выпустит приквел «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение», события которого происходят за 1200 лет до оригинального шоу. По этому случаю нам показали постер.

    А также к сериалу присоединилась актриса Минни Драйвер — она станет рассказчиком сериала про Сопряжение Сфер.

    «Достать ножи 2» и «Уэнсдэй» — что показали на Netflix Tudum 1

    1899

    Netflix объявил дату выхода долгожданного сериала «1899» от создателей «Тьмы» — он появится на экранах 17 ноября.

    «Достать ножи 2» и «Уэнсдэй» — что показали на Netflix Tudum 2

    Алиса в Пограничье

    Японский научно-фантастический триллер «Алиса в Пограничье» обзавёлся вторым сезоном, который выйдет 22 декабря.

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    Трейлеры и отрывки

    Достать ножи 2

    Netflix показал отрывок из «Достать ножи 2» о новом деле детектива Бенуа Блана. Премьера намечена на декабрь.

    «Энола Холмс 2»

    Новый трейлер продолжения «Энолы Холмс» представила Милли Бобби Браун, исполнившая главную роль в фильме. Лента выйдет уже 4 ноября.

    «Уэнсдэй»

    Новый отрывок из грядущего сериала про Уэнсдей Аддамс — в нём девочка борется с той самой рукой, бегающей на пальцах.  Шоу про дочь Мортиши и Гомеса Адамс, отправившуюся на обучение в академию Nevermore, выйдет 23 ноября.

    «Люпен»

    Авантюрно-криминальный триллер про хитроумного вора Ассана Диопа, который вдохновляется знаменитым пройдохой Арсеном Люпеном, получил третий сезон! Правда, пока неизвестно, когда он выйдет.

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    «Тень и кость»

    На Tudum показали сник-пик второго сезона царь-панка «Тень и кость», фэнтези-сериала по романам писательницы Ли Бардуго. Дата выхода пока неизвестна.

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    «Страна снов»

    А вот и небольшой отрывок из фэнтези фильма «Страна снов», в котором рогатый щеголь Джейсон Момоа помогает юной героине Марлоу Барклей отыскать её отца в стране снов.

    Премьеру обещают 18 ноября.

    «Викинги: Вальхалла»

    Netflix показал дебютный тизер второго сезона «Вальхаллы», древней истории викингов, осваивающих новые территории. Премьера состоится в 2023 году.

    «Школа добра и зла»

    На ивенте представили отрывок из фильма Пола Фига «Школа добра и зла», основанного на серии романов американского писателя Сомана Чайнани. В актёрском составе значатся Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Керри Вашингтон («Рэй»).

    Лента о школе чародейства появится на экранах 19 октября.

    Пиноккио

    На Tudum нашлось место и для нового мультфильма Гильермо дель Торо — зрителям показали закулисный взгляд на работу над анимацией кукольного «Пиноккио». Ждём в декабре!

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