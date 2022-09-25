«Задача трёх тел», сиквелы «Достать ножи» и «Энолы Холмс» — что показали на Netflix Tudum

Прошлым вечером Netflix провел Tudum 2022 — большую презентацию ожидаемых проектов стримингового сервиса. Своё название ивент получил от фирменного звука заставки.
Мы собрали самые интересные постеры, трейлеры и анонсы.
Анонсы
Задача трёх тел
На ивенте Netflix сообщил, что завершились съёмки первого сезона «Задачи трёх тел» по циклу книг Лю Цысиня. Над сериалом работали шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Также создатели показали кадры со съёмок шоу.
«Задачи трёх тел» выйдут на Netflix в следующем году.
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Лю Цысинь «Задача трёх тел». Знаменитый роман генерала китайской НФ
Неоднозначный, но достойный НФ-триллер, написанный в экзотической для нас литературной традиции. Хотя истинным любителям НФ, пожалуй, стоит составить мнение о романе самостоятельно.
Трейлер китайской адаптации «Задачи трех тел» Лю Цысиня
Он выйдет в следующем году.
Ведьмак
Третий сезон «Ведьмака» наконец-то обрёл дату выхода — ждём возвращение сериала про охотника на монстров летом 2023 года.
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Самый ожидаемый и самый противоречивый сериал года, который вызвал и восторги, и много критики. Его достоинства становятся видны постепенно.
«Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? Они, блин, научились?!
Сериал избавился от многих «болячек» первого сезона, а основная сюжетная линия с Геральтом и Цири и вовсе выше всяких похвал. Но повествованию по-прежнему не достаёт связности.
Ведьмак: Происхождение
А уже 25 декабря Netflix выпустит приквел «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение», события которого происходят за 1200 лет до оригинального шоу. По этому случаю нам показали постер.
А также к сериалу присоединилась актриса Минни Драйвер — она станет рассказчиком сериала про Сопряжение Сфер.
1899
Netflix объявил дату выхода долгожданного сериала «1899» от создателей «Тьмы» — он появится на экранах 17 ноября.
Алиса в Пограничье
Японский научно-фантастический триллер «Алиса в Пограничье» обзавёлся вторым сезоном, который выйдет 22 декабря.
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Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?
Трейлеры и отрывки
Достать ножи 2
Netflix показал отрывок из «Достать ножи 2» о новом деле детектива Бенуа Блана. Премьера намечена на декабрь.
«Энола Холмс 2»
Новый трейлер продолжения «Энолы Холмс» представила Милли Бобби Браун, исполнившая главную роль в фильме. Лента выйдет уже 4 ноября.
«Уэнсдэй»
Новый отрывок из грядущего сериала про Уэнсдей Аддамс — в нём девочка борется с той самой рукой, бегающей на пальцах. Шоу про дочь Мортиши и Гомеса Адамс, отправившуюся на обучение в академию Nevermore, выйдет 23 ноября.
«Люпен»
Авантюрно-криминальный триллер про хитроумного вора Ассана Диопа, который вдохновляется знаменитым пройдохой Арсеном Люпеном, получил третий сезон! Правда, пока неизвестно, когда он выйдет.
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Самое удивительное в нём — атмосфера старого французского приключенческого кино.
Сериал «Люпен» от Netflix: обзор второй части. Внезапные повороты и нелинейное повествование
Бонусом — несколько занятных фактов про ожерелье Марии-Антуанетты и про Херлока Шолмса (это не опечатка!).
«Тень и кость»
На Tudum показали сник-пик второго сезона царь-панка «Тень и кость», фэнтези-сериала по романам писательницы Ли Бардуго. Дата выхода пока неизвестна.
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Рассказываем, почему первоисточник — вроде бы несложная подростковая фантастика — завоевал бешеную популярность. И оцениваем вкус крепкой клюквы в книгах и сериале.
«Страна снов»
А вот и небольшой отрывок из фэнтези фильма «Страна снов», в котором рогатый щеголь Джейсон Момоа помогает юной героине Марлоу Барклей отыскать её отца в стране снов.
Премьеру обещают 18 ноября.
«Викинги: Вальхалла»
Netflix показал дебютный тизер второго сезона «Вальхаллы», древней истории викингов, осваивающих новые территории. Премьера состоится в 2023 году.
«Школа добра и зла»
На ивенте представили отрывок из фильма Пола Фига «Школа добра и зла», основанного на серии романов американского писателя Сомана Чайнани. В актёрском составе значатся Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Керри Вашингтон («Рэй»).
Лента о школе чародейства появится на экранах 19 октября.
Пиноккио
На Tudum нашлось место и для нового мультфильма Гильермо дель Торо — зрителям показали закулисный взгляд на работу над анимацией кукольного «Пиноккио». Ждём в декабре!
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