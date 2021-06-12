Замена шоураннера и огромные траты: THR рассказал о проблемах «Наследия Юпитера»

Журналисты The Hollywood Reporter со ссылками на свои источники опубликовали материал о причинах закрытия супергеройского сериала «Наследие Юпитера».

«Наследие Юпитера» дебютировало на Netflix 7 мая, и на сериал возлагались большие надежды. Шоу, основанное на известном комиксе Марка Миллара, стало первым проектом, появившимся в результате покупки Netflix издательства Миллара MillarWorld в 2017 году. «Наследие Юпитера» рассказывало о конфликте между старым поколением супергероев (благородные защитники мира) и новым (их больше волнует слава и известность).

В отличие от большинства работ Миллара, этот комикс о супергероях имел богатую историю, охватывающую десятилетия, с приквелами и большим набором персонажей, истории которых можно было экранизировать. Netflix видел в этой серии возможность реализовать свои собственные амбиции по созданию вселенной, способной конкурировать с Disney, тяжеловесами Marvel и «Звёздными войнами». И это должно было стать основой планов компании на Millarworld.

Однако уже 2 июня, менее, чем месяц после выхода проекта, Netflix объявил о закрытии сериала. При этом сервис не стал напрямую говорить о сворачивании шоу, а обошёлся формулировкой вроде «отказаться от услуг актёров и превратить сериал в антологию». Аналитики предположили, что главной причиной стала низкая оценка критиков в 38 процентов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Однако, судя по всему, шоу пало жертвой нескольких факторов, которые иллюстрирует сложности в производстве широко разрекламированного и огромного проекта. Согласно источникам THR, сериал с самого начала сталкивался с проблемами.

Бывший шоураннер Стивен С. ДеНайт изначально просил у Netflix бюджет не менее $12 млн за эпизод, однако сервис отказали ему и выделил лишь $9 млн. Вскоре после начала съёмок стало ясно, что бюджет сериала превышен, а работа идёт с отставанием. ДеНайт, который, по словам людей, работавших с ним, никогда не стеснялся высказывать своё мнение, вступил в конфликт с Netflix — из-за этого ему пришлось уйти «из-за творческих разногласий».

Производство было приостановлено, когда было снято уже восемь эпизодов, и до завершения работы оставалось совсем немного. ДеНайт был заменен Сэнг Кю Кимом, которому затем пришлось переделать первые три эпизода.

Однако на этом проблемы не закончились, поскольку даже после завершения производства шоу потратило непомерно много на постпродакшн. В качестве консультанта был приглашён Луи Летерье, создатель сериалов Netflix «Темный кристалл» и «Люпин», однако, согласно источникам, это был запоздалый шаг, который уже не мог спасти сериал.

В итоге расходы на серию начали превышать даже изначальные запросы ДеНайта. Инсайдеры сообщают, что в некоторых отношениях он оказался прав. Продюсер, работающий в сфере комиксов, дал комментарий изданию относительно процесса производства:

Шоу Marvel стоят от $15 до $20 млн за серию. Если вы собираетесь устроить грандиозное шоу о супергероях, вам нужно как минимум столько же.

До сих пор неясно, в каком диапазоне был окончательный бюджет. Инсайдер, близкий к Netflix, оценил его ближе к $130 млн за сезон, но с учетом затрат на остановку производства и долгого времени публикации, несколько источников оценивают его выше $200 млн.

Проблема усугубилась со сменой руководства, в результате которой компанию покинула вице-президент по оригинальному контенту Синди Холланд, которая дала «зелёный свет» на производство. Кроме неё, свои посты оставили ещё два первоначальных руководителя. Осенью прошлого года Холланд сменила ветеран индустрии Бела Баджария, которая возглавила департамент глобального вещания Netflix. Она полностью пересмотрела планы на «Наследие Юпитера», вероятно, из-за этого сериал и был закрыт после первого сезона.

Если шоу не станет бесспорным хитом, оно попадет под микроскоп (т.е. будет под пристальным изучением),

— говорит один из инсайдеров сериала.

После отмены аналитики предположили, что причиной закрытия сериала были плохие показатели просмотров. Но уже через день после отмены «Наследие Юпитера» в сети появилась статистика по просмотрам, в которой сериал возглавил топ по просмотрам, всего за неделю после премьеры собрав 696 миллионов минут. Этот результат выше, чем у «Рассказа служанки» (690 миллионов) и других оригинальных сериалов от Netflix, Hulu, Amazon Prime и Disney+.

Netflix планирует дальше развивать вселенную Марка Миллара, но уже в игровом сериале Supercrocks, который посвящён суперзлодеям и основан на комиксе Миллара с одноимённым названием.