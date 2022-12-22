Запрет ЛГБТ-пропаганды касается и видеоигр

Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России нужно удалять из онлайн-магазинов игры с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений».
Таким образом депутат подтвердил, что игры попадают под нормы, запрещающие пропаганду ЛГБТ в интернете.
Запрещается продажа любой продукции, содержащий информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает.
При этом в самом законе, подписанном президентом РФ 5 декабря, видеоигры никак не упоминаются.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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