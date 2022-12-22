Запрет ЛГБТ-пропаганды касается и видеоигр

Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России нужно удалять из онлайн-магазинов игры с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений».

Таким образом депутат подтвердил, что игры попадают под нормы, запрещающие пропаганду ЛГБТ в интернете.

Запрещается продажа любой продукции, содержащий информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает.

При этом в самом законе, подписанном президентом РФ 5 декабря, видеоигры никак не упоминаются.