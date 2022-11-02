Завершается предзаказ «Сказки сказок» — неаполитанского сборника народных историй

Санкт-Петербургское «Издательство Ивана Лимбаха» запустило на «Планете» кампанию по сбору средств на переиздание «Сказки сказок» — неаполитанского сборника народных историй писателя и поэта Джамбаттисты Базиле, жившего в XVI-XVII вв.
Миллионы детей и взрослых на всех пяти континентах знают сказки про Золушку, Кота в сапогах, Спящую красавицу. Преодолевая века, расстояния, политические и языковые границы, они давно стали такой же неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, как поэмы Гомера и Данте, драмы Шекспира. Однако мало кому известно, что сказки, прочно связанные с именами Шарля Перро, Карло Гоцци и братьев Гримм, являются переложениями из книги «Сказка сказок», вышедшей пятью томами в 1634–1636 годах в Неаполе. Их следы можно обнаружить и в сказках Пушкина, и в «Коньке-Горбунке» Ершова, и даже в «Уральских сказах» Бажова.
Книгу с неаполитанского перевёл Пётр Епифанов.
Книга выйдет объёмом 552 страницы. Тираж составит 2000 экземпляров, если удастся собрать всю сумму. Если сумма будет ниже, то и тираж, соответственно, меньше.
Кампания завершится 9 ноября. На момент написания заметки издательство привлекло 92% всей суммы — примерно 650 тысяч рублей из запланированных 700 тысяч. Ещё доступны лоты как с просто экземпляром книги, так и с мерчем, аудиокнигой и комплектами других книг издательства.
Книги начнут отправлять примерно 14 декабря.
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