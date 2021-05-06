«Здесь нечего бояться» — финальный трейлер Resident Evil Village

Capcom представила финальный трейлер Resident Evil Village, в котором показала отрывки из сюжетных заставок.

Игра выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК — в 19:00 по МСК. Правда, предзагрузка почему-то доступна только на консолях.

Вчера в сети появились первые рецензии на RE8. В целом критики остались довольны, разве что сюжет им показался слабым. На сайте Metacritic у игры 85 баллов из 100 возможных — чуть меньше, чем у седьмой части.