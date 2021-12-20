Злая корпорация стирает воспоминания сотрудников в трейлере «Выходного пособия»

Apple TV+ опубликовала первый тизер-трейлер фантастического сериала «Выходное пособие» (в оригинале — Severance).

По сюжету компания Lumon Industries для баланса между работой и личной жизнью стирает своим сотрудникам часть воспоминаний. Так, дома они не помнят о том, что происходит на работе, и наоборот.

Его режиссером выступает Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), а шоураннером — Дэн Эриксон («Зло»).

Главные роли в сериале исполнят Адам Скотт, Патриция Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро.

Премьера состоится 19 февраля.