Злая корпорация стирает воспоминания сотрудников в трейлере «Выходного пособия»

Apple TV+ опубликовала первый тизер-трейлер фантастического сериала «Выходное пособие» (в оригинале — Severance).
По сюжету компания Lumon Industries для баланса между работой и личной жизнью стирает своим сотрудникам часть воспоминаний. Так, дома они не помнят о том, что происходит на работе, и наоборот.
Его режиссером выступает Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), а шоураннером — Дэн Эриксон («Зло»).
Главные роли в сериале исполнят Адам Скотт, Патриция Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро.
Премьера состоится 19 февраля.
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