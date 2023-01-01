Звезду Marvel Джонатана Мэйджерса арестовали по обвинению в насилии

Актёра Джонатана Мэйджерса, исполнителя роли Канга в кинематографической вселенной Marvel, арестовали в Нью-Йорке. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицейские отчёты города.

Согласно департаменту полиции, Мэйджерс вступил в конфликт с 30-летней женщиной, которая затем сообщила о нападении. Она получила лёгкие травмы головы и шеи, включая рваную рану за ухом. Теперь актёр обвиняется в нападении с отягчающими обстоятельствами, покушении на нападение и домогательствах.

Согласно источникам TMZ в полиции, предполагаемая жертва — девушка Мэйджерса, и, по её словам, они поссорились, когда ехали в такси, возвращаясь домой из бара. Официального подтверждения этой информации нет.

Представители актёра отрицают какие-либо правонарушения со стороны Мэйджерса. Они заявили, что актёр «не сделал ничего плохого», и они уже ждут возможности очистить его репутацию.

Однако если обвинения правдивы, то для Мэйджерса это может стать одним из самых стремительных финалов карьеры в индустрии. А для Disney это станет испытанием, похожим на трудности Warner Bros. с Эзрой Миллером. Мэйджерс тоже должен исполнить главную роль в масштабной картине «Мстители: Династия Канга», премьера которой намечена на 2 мая 2025 года.