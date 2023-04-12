Говорим о Луне и космической фантастике в 75-м выпуске «Фантастического подкаста»

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Рай для праведников, тюрьма для отморозков или бесполезный булыжник в космосе? В новом выпуске «Фантастического подкаста» все стороны Луны пытаются осветить Василий Владимирский и Никита Волкович. А помогает им специальный гость — писатель, автор аудиосериала «Луна 84» Ислам Ханипаев. Все серии «Луны 84» уже доступны на Букмейте.
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
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Фантасты о Луне: утопия, тюрьма, сокровищница
Борис Невский | 12.04.2023 | 619
А также о новом цикле «Луна-84» Ислама Ханипаева.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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