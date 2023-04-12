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    Подкасты | Промо
    #космическая фантастика #Луна #промо

    Говорим о Луне и космической фантастике в 75-м выпуске «Фантастического подкаста»

    12 апреля 2023
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    12.04.2023
    15039
    1 минута на чтение
    #космическая фантастика #Луна #промо
    Говорим о Луне и космической фантастике в 75-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Партнёрский материал

    Рай для праведников, тюрьма для отморозков или бесполезный булыжник в космосе? В новом выпуске «Фантастического подкаста» все стороны Луны пытаются осветить Василий Владимирский и Никита Волкович. А помогает им специальный гость — писатель, автор аудиосериала «Луна 84» Ислам Ханипаев. Все серии «Луны 84» уже доступны на Букмейте.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

     

    Фантастический подкаст

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    Фантасты о Луне: утопия, тюрьма, сокровищница 8

    Фантасты о Луне: утопия, тюрьма, сокровищница

     Борис Невский |  12.04.2023 |  619

    А также о новом цикле «Луна-84» Ислама Ханипаева.





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