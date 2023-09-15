Для всех, кто не боится в играх текста, а в тексте — игр, рассказываем о нон-фикшене про игровую индустрию, легендарные виртуальные миры и людях, стоящих за ними. Заглядывали на последнюю страницу в поисках секретной концовки Денис Старостин и Сергей Цилюрик, а в роли секретного босса выступил Михаил Бочаров, продюсер игрового направления издательства «Бомбора».

Содержание:

Глава 1: Зачем писать про видеоигры, в них играть же надо?

Глава 2: Что должно быть в видеоигре, чтобы о ней когда-нибудь написали нон-фикшн?

Глава 3: Что это за французы, которые пишут книги о видеоиграх?

Глава 4: Кто в России переводит нон-фикшен про игры?

Глава 5: Как простому геймеру стать научным редактором?

И многое другое!

Список упомянутых книг Повелители DOOM. Как два парня создали культовый шутер и раскачали индустрию видеоигр / Дэвид Кушнер

Power Up! Как Япония вдохнула в игровую индустрию новую жизнь / Крис Колер

Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии / Алекс Аниэл

Baldur’s Gate. Путешествие от истоков до классики RPG / Максанс Деграндель

Mass Effect: восхождение к звёздам. История создания космооперы BioWare / Николя Доменг

Потрачено. Беспредельная история создания GTA / Дэвид Кушнер

Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр / Джейсон Шрейер

Silent Hill. Навстречу ужасу. Игры и теория страха / Бернар Перрон

Консольные войны. Sega, Nintendo и битва определившая целое поколение / Блейк Харрис

Хидео Кодзима. Гены гения / Хидео Кодзима

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