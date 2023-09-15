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    Книги — круто. Говорим про книги о видеоиграх в 96-м выпуске подкаста (гость: Михаил Бочаров)

    15 сентября 2023
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    15.09.2023
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    Книги — круто. Говорим про книги о видеоиграх в 96-м выпуске подкаста (гость: Михаил Бочаров)

    Для всех, кто не боится в играх текста, а в тексте — игр, рассказываем о нон-фикшене про игровую индустрию, легендарные виртуальные миры и людях, стоящих за ними. Заглядывали на последнюю страницу в поисках секретной концовки Денис Старостин и Сергей Цилюрик, а в роли секретного босса выступил Михаил Бочаров, продюсер игрового направления издательства «Бомбора».

    Содержание:

    • Глава 1: Зачем писать про видеоигры, в них играть же надо?
    • Глава 2: Что должно быть в видеоигре, чтобы о ней когда-нибудь написали нон-фикшн?
    • Глава 3: Что это за французы, которые пишут книги о видеоиграх?
    • Глава 4: Кто в России переводит нон-фикшен про игры?
    • Глава 5: Как простому геймеру стать научным редактором?

    И многое другое!

    Список упомянутых книг
    • Повелители DOOM. Как два парня создали культовый шутер и раскачали индустрию видеоигр / Дэвид Кушнер
    • Power Up! Как Япония вдохнула в игровую индустрию новую жизнь / Крис Колер
    • Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии / Алекс Аниэл
    • Baldur’s Gate. Путешествие от истоков до классики RPG / Максанс Деграндель
    • Mass Effect: восхождение к звёздам. История создания космооперы BioWare / Николя Доменг
    • Потрачено. Беспредельная история создания GTA / Дэвид Кушнер
    • Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр / Джейсон Шрейер
    • Silent Hill. Навстречу ужасу. Игры и теория страха / Бернар Перрон
    • Консольные войны. Sega, Nintendo и битва определившая целое поколение / Блейк Харрис
    • Хидео Кодзима. Гены гения / Хидео Кодзима

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

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