Для всех, кто не боится в играх текста, а в тексте — игр, рассказываем о нон-фикшене про игровую индустрию, легендарные виртуальные миры и людях, стоящих за ними. Заглядывали на последнюю страницу в поисках секретной концовки Денис Старостин и Сергей Цилюрик, а в роли секретного босса выступил Михаил Бочаров, продюсер игрового направления издательства «Бомбора».
Содержание:
- Глава 1: Зачем писать про видеоигры, в них играть же надо?
- Глава 2: Что должно быть в видеоигре, чтобы о ней когда-нибудь написали нон-фикшн?
- Глава 3: Что это за французы, которые пишут книги о видеоиграх?
- Глава 4: Кто в России переводит нон-фикшен про игры?
- Глава 5: Как простому геймеру стать научным редактором?
И многое другое!
- Повелители DOOM. Как два парня создали культовый шутер и раскачали индустрию видеоигр / Дэвид Кушнер
- Power Up! Как Япония вдохнула в игровую индустрию новую жизнь / Крис Колер
- Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии / Алекс Аниэл
- Baldur’s Gate. Путешествие от истоков до классики RPG / Максанс Деграндель
- Mass Effect: восхождение к звёздам. История создания космооперы BioWare / Николя Доменг
- Потрачено. Беспредельная история создания GTA / Дэвид Кушнер
- Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр / Джейсон Шрейер
- Silent Hill. Навстречу ужасу. Игры и теория страха / Бернар Перрон
- Консольные войны. Sega, Nintendo и битва определившая целое поколение / Блейк Харрис
- Хидео Кодзима. Гены гения / Хидео Кодзима
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